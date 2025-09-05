16+
Роботы и нанотрубки: в ВТБ назвали драйверы "экономики высоких зарплат"

САМАРА. 5 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Промышленная роботизация и беспилотные системы, внедрение искусственного интеллекта в промышленности и аддитивные технологии — драйверы, которые имеют наибольший потенциал роста и способны стать катализатором роста производительности и конкурентоспособности российской промышленности в "экономике новых зарплат". Об этом в ходе Восточного экономического форума заявил руководитель департамента по работе с клиентами рыночных отраслей Дмитрий Средин. О построении такой экономики на ВЭФ говорил президент России.

Кроме того, растет востребованность новых материалов и нанотехнологий (разработка композитных материалов, графена, нанотрубок), биотехнологии и генетика и ряд других. Инвестиции в новые технологии сегодня рассматриваются не как опция, а как необходимость для сохранения конкурентоспособности бизнеса.

Так, в среднем в высокотехнологичных экономиках на 100 тысяч человек приходится от 300 до 400 промышленных роботов. Для того чтобы России выйти на среднее мировое значение (около 150 роботов на 100 тысяч жителей), требуется масштабное финансирование. 

"Есть план довести российскую экономику до этого уровня к 2030 году, но на это нужно потратить, по нашим оценкам, более 600 миллиардов рублей в текущих ценах. Процесс идет, но он очень длительный", — отметил представитель ВТБ.

Развитие робототехники способно дать российской промышленности мощный импульс, однако масштабные вложения в оборудование должны сопровождаться созданием эффективных систем управления и программных решений. Именно этот сегмент, по словам Средина, уже становится более приоритетным для инвесторов, чем "железо".

"Мы осознаём значимость этого направления и сопровождаем крупных клиентов при внедрении роботизированных решений: консультируем по выбору технологий и поставщиков, а также по получению мер государственной поддержки. Наибольший экономический эффект от внедрения роботов видим в складской логистике, где они могут выполнять трудную работу по заданному алгоритму круглосуточно, быстро и без "человеческого фактора", — сказал Дмитрий Средин.

Другое направление, которое сейчас активно развивается, — это внедрение искусственного интеллекта для рефакторинга производственных процессов. Главное его преимущество — скорость, с которой ИИ способен разработать дизайн производственной линии или изделия.

"Это все дает экономию, о которой мы раньше и не думали. Но здесь законодательство не всегда успевает за развитием технологий и, например, возникают проблемы с сертификацией проектов, выполненных с помощью ИИ. В ряде стран, например, в Китае, внесены изменения в законодательство, направленные на прохождение сертификации проектами, разработанными с применением ИИ", — заключил он.

