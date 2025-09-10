ВТБ представил инструменты для оптимизации торговли с Индией

ВТБ запустил новое предложение "Индийский тест-драйв" для стимулирования торгового сотрудничества с Индией.

Руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития, старший вице-президент ВТБ Юлия Копытова сообщила, что данная инициатива ориентирована на поддержку малых и средних предприятий в международной деятельности. Ключевыми преимуществами стали специальные валютные курсы и льготные условия расчетов с партнерами из Индии. Она уточнила, что обслуживание будет доступно на трех языках: русском, английском и хинди.

По данным ВТБ, интерес к сотрудничеству с Индией демонстрирует значительный рост: за январь — июль 2025 года объем операций клиентов банка увеличился на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Отметим, что ВТБ работает на индийском рынке почти восемнадцать лет. Помимо традиционного экспорта энергоресурсов, машин, оборудования, драгоценных металлов и химической продукции, руководство банка видит большой потенциал в развитии сотрудничества в таких сферах, как судо- и авиастроение, железнодорожная отрасль, металлургия, медицинское оборудование, цифровые технологии, переработка отходов, энергетика, водоочистка, лесопромышленный комплекс и производство современных материалов.