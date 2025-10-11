Илья Чижевский: Ключевые навыки в эпоху быстрых изменений

Илья Чижевский, Президент ОТП Банка выступил на пленарной дискуссии "Как учиться быстрее, чем меняется мир" в рамках юбилейного форума "Финополис 2025". В своем выступлении он обозначил ключевые вызовы, стоящие перед системой подготовки кадров и поделился видением о необходимых компетенциях для успеха в современном мире.

Глава ОТП банка заявил, что в современном мире критически важно обладать именно навыками, а не только знаниями, поскольку знания очень быстро устаревают. Он отметил также, что использование искусственного интеллекта становится базовой историей, однако ее нельзя применять без критического мышления. "Нужно обладать, с одной стороны, критическим мышлением, с другой стороны, вообще знанием, как работают эти алгоритмы, чтобы не оказаться в довольно неловкой, нелепой, а может быть и неприятной ситуации. И развивая историю пользования, нужно также развивать историю и ограничений, и критического мышления к тем результатам, которые вы видите", — подчеркнул спикер.

В качестве подтверждения этих тезисов был приведен пример из практики банка. Согласно внутреннему опросу студентов, завершающих стажировку в банке, на первом месте с результатом в 35% стоит нехватка критического мышления. Вторым пунктом выпускники назвали недостаток опыта использования инструментов искусственного интеллекта.

Была отмечена фундаментальная проблема разрыва между методиками обучения и реальными требованиями бизнеса. По словам И. Чижевского, выпускники часто приходят в компанию с багажом знаний, но без практических навыков. "Знания не есть навыки, не есть способность работать в рамках процессов, и в том числе не есть способность взаимодействовать с коллегами и окружающими", — дополнил он, подчеркнув эффективность сообществ по интересам, которые формируются внутри компании. По его словам, такая среда, где люди объединены общими целями и мотивацией, показывает наилучшие результаты в скорости обучения и помогает преодолеть страх перед новыми вызовами.

Говоря о личных качествах, которые важны в сотрудниках, спикер выделил главное: "Первое, что хочется видеть в людях, это то, что им не все равно". Такой человек, полный желания развиваться, вызывает интерес. Он отметил, что эту внутреннюю мотивацию практически невозможно создать искусственно, она либо есть, либо нет. Важнейшим качеством он назвал способность к рефлексии. "Если человек не рефлексирует и не задает себе вопросы на предмет того, что у него здорово, где у него еще есть возможность, то с этим человеком будет крайне сложно".

В заключение Президент ОТП Банка призвал всех начинать изменения с себя: "Нам всем стоит признать, что начинать нужно с себя, что нам всем есть чему учиться. И этим создавать ту культуру и среду, где это будет безопасной территорией, где будет не зазорно признаться, что ты что-то не умеешь", а также поделился личным взглядом на важность умения переключаться для поддержания эффективности "для меня это искусство и, в частности, театр, потому что это другое пространство, перенесение в другое время и действие", — пояснил он. Таким образом, нахождение ресурса для восстановления через полное погружение в иную деятельность является ключевым условием для поддержания баланса в мире, где границы между работой и личным временем становятся все более условными.