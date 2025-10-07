Опрос ВТБ: больше половины россиян считают, что "период охлаждения" защитит их от мошенников

Более половины россиян считают "период охлаждения" перед выдачей кредита свыше 50 тыс. рублей необходимой мерой для защиты от мошенничества. Об этом свидетельствуют результаты опроса россиян в преддверии форума Finopolis 2025.
"Период охлаждения" — время от подписания кредитного договора до получения денег, чтобы заемщик мог отказаться от кредита: для сумм от 50 тыс. до 200 тыс. рублей он составляет минимум 4 часа, свыше 200 тыс. рублей — 48 часов. Сервис заработал с 1 сентября.
По результатам опроса ВТБ, 57% респондентов считают, что "период охлаждения" необходим для защиты от мошенников и лишь 10% — что это усложнит и замедлит получение займов. Остальные опрошенные относятся к новому сервису нейтрально. Примерно половине важно, чтобы у них было время подумать, прежде чем получить кредит после оформления заявки.
ВТБ также провел опрос о сервисе "второй руки" (возможность назначить кого-то из родственников или близких для подтверждения операций свыше установленной суммы). Более трети считают, что сервис пригодился бы их пожилым родственникам (36%), четверть — детям (подросткам), а каждый пятый — другим родственникам или тем близким, кого уже обманывали мошенники.
При этом большинство россиян хотели бы добавить к сервису защитника дополнительные функции, в т. ч. вне банковской сферы, например, иметь возможность подтверждать операции при продаже недвижимости (53%) и транспорта (45%).
Классно, что финансовые продукты приобретают визуальный характер — светящиеся карты точно обращают на себя внимание.
Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде
Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё
Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.
Такие схемы опасны, так как жертвы находятся под сильным психологическим давлением и перестают доверять своим близким. Это напоминает нам о важности быть бдительными и не бояться делиться с близкими подозрительными ситуациями.