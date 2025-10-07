16+
Банки Финансы

Опрос ВТБ: больше половины россиян считают, что "период охлаждения" защитит их от мошенников

САМАРА. 7 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Более половины россиян считают "период охлаждения" перед выдачей кредита свыше 50 тыс. рублей необходимой мерой для защиты от мошенничества. Об этом свидетельствуют результаты опроса россиян в преддверии форума Finopolis 2025.

"Период охлаждения" — время от подписания кредитного договора до получения денег, чтобы заемщик мог отказаться от кредита: для сумм от 50 тыс. до 200 тыс. рублей он составляет минимум 4 часа, свыше 200 тыс. рублей — 48 часов. Сервис заработал с 1 сентября.  

По результатам опроса ВТБ, 57% респондентов считают, что "период охлаждения" необходим для защиты от мошенников и лишь 10% — что это усложнит и замедлит получение займов. Остальные опрошенные относятся к новому сервису нейтрально. Примерно половине важно, чтобы у них было время подумать, прежде чем получить кредит после оформления заявки.

ВТБ также провел опрос о сервисе "второй руки" (возможность назначить кого-то из родственников или близких для подтверждения операций свыше установленной суммы). Более трети считают, что сервис пригодился бы их пожилым родственникам (36%), четверть — детям (подросткам), а каждый пятый — другим родственникам или тем близким, кого уже обманывали мошенники.

При этом большинство россиян хотели бы добавить к сервису защитника дополнительные функции, в т. ч. вне банковской сферы, например, иметь возможность подтверждать операции при продаже недвижимости (53%) и транспорта (45%).

