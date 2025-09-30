16+
Банки Финансы

В ОТП Банке рассказали, как россиянам избежать блокировки счетов из-за подозрительных транзакций

САМАРА. 30 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В условиях повышенного внимания к безопасности финансовых операций и роста случаев мошенничества, пользователи часто сталкиваются с блокировкой своих счетов. Рустам Габитов, начальник центра безопасности финансовых операций ОТП Банка, рассказал, как этого избежать

Зачастую клиенты банков сталкиваются с необоснованными ограничениями своих денежных операций со стороны банков. Самой распространенной причиной временной блокировки карт являются "сомнительные" транзакции. Также банки могут ограничить клиенту доступ к счетам в рамках борьбы с дропперами — посредниками в мошеннических схемах, предоставляющими свои карты для переводов злоумышленникам.

Подобные меры со стороны банков обусловлены борьбой с мошенничеством — по оценкам ЦБ, только в начале этого года преступники похитили со счетов россиян почти 6,9 млрд рублей. Росфинмониторинг получил право приостанавливать подозрительные операции для ускорения процесса выявления преступных схем. Чтобы обезопасить пользователя, блокируется как счет получателя перевода, так и отправителя. Таким образом, если человек действительно стал жертвой мошенников, его средства будут в безопасности.

Выяснение обстоятельств и разблокировка счета в связи с подозрениями на мошенничество может занимать от 10 до 30 дней на разморозку счета. Чтобы избежать блокировок, банки рекомендуют придерживаться простых правил:

  • Не использовать VPN при переводах. Резкое и краткосрочное изменение местоположения пользователя, например, когда держатель счета положил деньги на карту в Москве, а через 15 минут пытается перевести их из Нидерландов, банк может посчитать подозрительным.
  • Если вам "по ошибке" поступили средства от стороннего пользователя, не стоит пытаться самостоятельно их вернуть. Обратитесь в свой банк с просьбой сделать обратный перевод по реквизитам отправителя.

"Безопасность клиентов — наш главный приоритет. Важно помнить, что цель якобы "неудобных" мер со стороны банков — защита потребителей. Следуя нашим рекомендациям, можно избежать проблем с блокировками и не допустить утрату доступа к вашим деньгам. И самая главная рекомендация — это использовать счет в законных целях", — отметил Рустам Габитов, начальник центра безопасности финансовых операций ОТП Банка.

