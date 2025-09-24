16+
Персонажи из вселенной Самоката поселились на детских и молодёжных СберКартах

САМАРА. 24 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 52
Популярные персонажи Самоката теперь живут на детских и молодёжных СберКартах. Фанаты Мистера Мяуса, Лу, Квикки и Вина могут заказать себе карты из лимитированной коллекции, чтобы порадовать себя новым дизайном. Сделать это можно до 20 октября 2025 года.

Фото: предоставлено пресс-службой Сбербанка

Линейка продуктов от Самоката с Мистером Мяусом, Лу, Квикки и Вином запущена в декабре 2024 года. Она вдохновлена азиатской культурой: соответствующая кухня, аниме и K-pop популярны у молодежи. Этот тренд нашел отражение не только в дизайне упаковки, но и в линейке продуктов Самоката, а теперь — и в дизайне карт, чтобы каждая покупка приносила еще больше положительных эмоций.

Детские СберКарты доступны клиентам от 6 до 13 лет включительно — карту заказывают родители в приложении СберБанк Онлайн. Подростки и молодежь от 14 до 24 лет могут оформить карту в новом дизайне самостоятельно — на сайте. Новые клиенты Сбера, оформившие карты в этом дизайне, получат кешбэк 100% бонусами. Спасибо на первые три покупки на сайте или в приложении Самоката.

В поддержку лимитированной коллекции СберКарт Самокат запускает и новый мерч — футболку с любимыми персонажами и необычный кардхолдер.

Мария Буканова, исполнительный директор сегмента "Дети и молодежь" Сбербанка: "Вкусы подрастающего поколения быстро меняются — угнаться за ними непросто. Но мы очень хотим, чтобы настроение и вкус ребят отражались не только в одежде и вещах, которые их окружают, но и в наших картах. Мы регулярно запускаем коллаборации с партнерами, привлекаем арт-художников, выпускаем лимитированные коллекции карт, чтобы дети и молодежь могли выбрать то, что им по душе, а при необходимости — сменить дизайн".

Михаил Петрухин, директор по маркетингу Самоката: "Нам удалось создать свой мир вокруг персонажей трендовой линейки от Самоката — они живут в дизайне упаковок, на нашем мерче, в играх и становятся героями историй пользователей. Каждый новый дроп — продукты, одежда, дизайн банковских карт и аксессуаров — продолжает эту вселенную. Для нас важно сохранять оригинальность и продолжать дарить яркие впечатления в самых интересных форматах".

