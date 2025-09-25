Аналитический дайджест: ключевые инсайты с акселератора Сбера

В сентябре стартовал "Цифровой акселератор по трансформации бизнеса", организованный Сбером для партнеров, предпринимателей Поволжья. Мероприятие объединило крупный и средний бизнес из семи городов для решения практических задач с помощью технологий. Компания Nord Clan участвовала в качестве партнера и по итогам взаимодействия с ключевыми игроками рынка выявила ключевые тренды.
- Запрос на практические решения вместо технологий. Участники акселератора демонстрировали ориентацию на решение конкретных операционных проблем: автоматизацию, контроль процессов (качество продукции, логистика, обслуживание) и снижение издержек. Особый интерес вызывали решения для контроля качества продукции и повышения надежности производственных процессов. Технологии рассматривались преимущественно как инструмент достижения этих целей.
- Осознание "решаемости" проблем как ключевой фактор. Наибольший отклик вызвала не столько демонстрация технологий, сколько осознание возможности практического решения болезненных проблем бизнеса. Участники отмечали, что именно понимание реализуемости проектов мотивирует к действию.
- Готовность к комплексной автоматизации. Наблюдается активный интерес к внедрению интеллектуальных систем, способных работать автономно. "Главный драйвер роста — спрос на интеллектуальные системы. Компании активно внедряют инструменты для автоматизации сервисных функций на базе LLM. Это цифровые агенты, которые самостоятельно взаимодействуют с другими системами", — отмечает Татьяна Бабич, руководитель направления RND в Nord Clan.
- Компьютерное зрение как драйвер эффективности. Спрос на решения в области компьютерного зрения продолжает расти. "Любая задача, которая решается человеком через визуальный контроль, уже сегодня может быть автоматизирована с помощью ИИ, — добавляет Петр Хвесюк, руководитель направления машинного обучения Nord Clan. — Например, определение состава породы теперь происходит в режиме реального времени вместо лабораторных исследований с ожиданием в сутки".
- Высокая вовлеченность всех отраслей. Все участники проявляли активность, независимо от отрасли и размера бизнеса. Промышленные предприятия, ритейл, сервисные компании и госсектор демонстрировали сходный уровень понимания цифровизации, хотя и с разной спецификой запросов.
- Операционная загруженность как основной барьер. Основным препятствием для внедрения на сегодняшний день является не стоимость решений, а высокая операционная загруженность руководителей. Бизнес демонстрирует зрелый подход, понимая, что перед внедрением ИИ необходима предварительная подготовка данных и отстройка логических схем процессов.
- Подход к внедрению зависит от размера компании. Крупный бизнес более склонен к комплексным решениям, в то время как средний больше фокусируется на точечной автоматизации наиболее болезненных процессов.
Российский бизнес демонстрирует зрелый подход к цифровой трансформации, ориентируясь на практические результаты и точечные решения. Ключевым становится не технологическая сложность, а способность решать конкретные операционные проблемы с измеримым экономическим эффектом.
