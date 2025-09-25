16+
Банки Финансы

Аналитический дайджест: ключевые инсайты с акселератора Сбера

САМАРА. 25 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В сентябре стартовал "Цифровой акселератор по трансформации бизнеса", организованный Сбером для партнеров, предпринимателей Поволжья. Мероприятие объединило крупный и средний бизнес из семи городов для решения практических задач с помощью технологий. Компания Nord Clan участвовала в качестве партнера и по итогам взаимодействия с ключевыми игроками рынка выявила ключевые тренды.

  1. Запрос на практические решения вместо технологий. Участники акселератора демонстрировали ориентацию на решение конкретных операционных проблем: автоматизацию, контроль процессов (качество продукции, логистика, обслуживание) и снижение издержек. Особый интерес вызывали решения для контроля качества продукции и повышения надежности производственных процессов. Технологии рассматривались преимущественно как инструмент достижения этих целей.
  2. Осознание "решаемости" проблем как ключевой фактор. Наибольший отклик вызвала не столько демонстрация технологий, сколько осознание возможности практического решения болезненных проблем бизнеса. Участники отмечали, что именно понимание реализуемости проектов мотивирует к действию.
  3. Готовность к комплексной автоматизации. Наблюдается активный интерес к внедрению интеллектуальных систем, способных работать автономно. "Главный драйвер роста — спрос на интеллектуальные системы. Компании активно внедряют инструменты для автоматизации сервисных функций на базе LLM. Это цифровые агенты, которые самостоятельно взаимодействуют с другими системами", — отмечает Татьяна Бабич, руководитель направления RND в Nord Clan.
  4. Компьютерное зрение как драйвер эффективности. Спрос на решения в области компьютерного зрения продолжает расти. "Любая задача, которая решается человеком через визуальный контроль, уже сегодня может быть автоматизирована с помощью ИИ, — добавляет Петр Хвесюк, руководитель направления машинного обучения Nord Clan. — Например, определение состава породы теперь происходит в режиме реального времени вместо лабораторных исследований с ожиданием в сутки".
  5. Высокая вовлеченность всех отраслей. Все участники проявляли активность, независимо от отрасли и размера бизнеса. Промышленные предприятия, ритейл, сервисные компании и госсектор демонстрировали сходный уровень понимания цифровизации, хотя и с разной спецификой запросов.
  6. Операционная загруженность как основной барьер. Основным препятствием для внедрения на сегодняшний день является не стоимость решений, а высокая операционная загруженность руководителей. Бизнес демонстрирует зрелый подход, понимая, что перед внедрением ИИ необходима предварительная подготовка данных и отстройка логических схем процессов.
  7. Подход к внедрению зависит от размера компании. Крупный бизнес более склонен к комплексным решениям, в то время как средний больше фокусируется на точечной автоматизации наиболее болезненных процессов.

Российский бизнес демонстрирует зрелый подход к цифровой трансформации, ориентируясь на практические результаты и точечные решения. Ключевым становится не технологическая сложность, а способность решать конкретные операционные проблемы с измеримым экономическим эффектом.

