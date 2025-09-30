РСХБ открыл прием заявок на сельскую ипотеку в Самарской области под 3% годовых

Россельхозбанк принимает новые заявки на сельскую ипотеку по ставке до 3% годовых. По новым условиям льготной программы, заявку на ипотеку могут подать сотрудники агропромышленного комплекса или сотрудники социальной сферы, которые работают в сельской местности, а также участники специальной военной операции.

"Выдача льготного кредитования стала возможной благодаря перераспределению имеющегося в РСХБ лимита за счет снижения ключевой ставки. Актуальные требования программы позволяют получить ипотечный кредит на льготных условиях до 6 млн рублей сроком до 25 лет", — отмечает руководитель Блока розничного бизнеса Россельхозбанка Людмила Корсакова.

Средства кредита можно направить либо на приобретение готового жилого дома, либо на строительство или покупку земельного участка для ИЖС с привлечением аккредитованной подрядной организации (без использования эскроу-счетов). Также программа дает возможность приобрести квартиру в новостройке (на этапе строительства или готовой) в опорном населенном пункте в многоквартирных домах высотой не более 5 этажей.

Первоначальный взнос для участия в ипотечной программе составит от 30% от стоимости недвижимости. Обязательным условием является расположение недвижимости на сельской территории, агломерации или на сельской приграничной территории в опорном населенном пункте.

С 2025 года сельская ипотека доступна сотрудникам агропромышленного комплекса, индивидуальным предпринимателям в АПК, а также работникам организаций, подведомственных Минсельхозу России, Федеральному агентству по рыболовству или Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору. Воспользоваться льготными условиями на приобретение жилья могут работники социальной сферы (в области здравоохранения, образования, науки и просвещения, социальной защиты, культуры, физической культуры и спорта) на селе, сотрудники органов местного самоуправления на селе, участники специальной военной операции или их супруги.

Заявку на программу "Сельская ипотека" можно подать в цифровых каналах Россельхозабанка — Своё Жилье и Своё Село. Для подачи заявки на ипотечный кредит участникам специальной военной операции необходимо обратиться в индивидуальном порядке в офис банка.

С момента запуска программы "Сельская ипотека" РСХБ помог улучшить жилищные условия 117 тыс. российских семей, выделив на это 321,8 млрд рублей.