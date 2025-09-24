Инго Банк подключился к платформе Multi-QR от Объединения банков

Теперь клиенты Инго Банка могут оплачивать покупки в офлайн-магазинах по QR-коду на более чем 2,1 млн торговых терминалов Сбера и Т-Банка.

Оплата через QR-код занимает всего несколько секунд. Клиенту не нужно носить с собой наличные деньги или банковские карты. Чтобы воспользоваться сервисом, пользователю достаточно войти в мобильное приложение Инго Банка в своём смартфоне и открыть оплату по QR.

На сегодняшний день к платформе MultiQR подключены уже 27 кредитных организаций, в том числе 7 банков — с начала этого года. Пять из них подключили оплату по технологии платежного "роуминга", которую Сбер по инициативе Объединения банков реализовал в феврале этого года. Платежный "роуминг" позволяет проводить оплату покупок из собственных мобильных приложений банков через СБП с использованием платформы MultiQR. Платеж проходит для клиента банка бесшовно и выглядит как оплата по QR СБП.

Оборот по платформе QR вырос более чем в 2 раза, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Количество пользователей увеличилось на 5 млн человек в течении 2025 года. Ежемесячно платформа обрабатывает более 100 млн трансакций QR.