Банки Финансы

Инго Банк подключился к платформе Multi-QR от Объединения банков

САМАРА. 24 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Теперь клиенты Инго Банка могут оплачивать покупки в офлайн-магазинах по QR-коду на более чем 2,1 млн торговых терминалов Сбера и Т-Банка.

Оплата через QR-код занимает всего несколько секунд. Клиенту не нужно носить с собой наличные деньги или банковские карты.  Чтобы воспользоваться сервисом, пользователю достаточно войти в мобильное приложение Инго Банка в своём смартфоне и открыть оплату по QR.

На сегодняшний день к платформе MultiQR подключены уже 27 кредитных организаций, в том числе 7 банков — с начала этого года. Пять из них подключили оплату по технологии платежного "роуминга", которую Сбер по инициативе Объединения банков реализовал в феврале этого года. Платежный "роуминг" позволяет проводить оплату покупок из собственных мобильных приложений банков через СБП с использованием платформы MultiQR. Платеж проходит для клиента банка бесшовно и выглядит как оплата по QR СБП.

Оборот по платформе QR вырос более чем в 2 раза, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Количество пользователей увеличилось на 5 млн человек в течении 2025 года. Ежемесячно платформа обрабатывает более 100 млн трансакций QR.

Последние комментарии

Олег Васильев 23 мая 2025 05:37 Станислав Кузнецов: "Без глобального сотрудничества победить киберпреступность невозможно"

Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде

Михаил Назаров 20 мая 2025 10:01 Сбер внедрил функцию AI-дизайна карт в мобильное приложение "СберБанк Онлайн"

Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё

Сергей Устюгов 25 сентября 2024 11:11 Клиенты Сбера могут оплачивать улыбкой покупки в модном сегменте

Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.

Максим Гусев 09 сентября 2024 09:36 Специалисты рассказали, как телефонные мошенники запугивают своих жертв

Такие схемы опасны, так как жертвы находятся под сильным психологическим давлением и перестают доверять своим близким. Это напоминает нам о важности быть бдительными и не бояться делиться с близкими подозрительными ситуациями.

Максим Гусев 06 сентября 2024 10:04 Сбер представит технологические сервисы на ВЭФ-2024

Снижение цен на новостройки делает их более привлекательными, особенно с учетом цифровизации сделок и программы семейной ипотеки. Надеюсь, что такие меры действительно сделают жилье более доступным для широкого круга граждан.

