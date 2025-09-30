Николай Шевцов: управление качеством данных выводит бизнес-процессы на новый уровень

ОТП Банк представил инновационный подход к управлению качеством данных. Об этом 24 сентября 2025 года на 10-м форуме "Управление данными — 2025" в Москве рассказал Николай Шевцов, директор дирекции по управлению данными ОТП Банка. В ходе своего доклада он представил анализ практического опыта построения сквозной системы управления данными (Data Governance), которая успешно работает в ОТП Банке уже более 2-х лет. Особое внимание спикер уделил презентации инструмента, позволяющего в реальном времени отслеживать сотни критических показателей по всему массиву данных финансовой организации — автоматическим проверкам данных.

"Новый подход, основанный на принципе "Data Quality by Design", позволил не только значительно повысить надежность информации, но и добиться значительной экономии средств, превратив контроль качества данных из статьи расходов в мощный стратегический актив, улучшающий финансовый результат компании", — отмечает Николай Шевцов.

По словам эксперта, традиционные системы контроля "качества данных" часто ассоциируется с рутинными отчетами и бесконечными ручными проверками. Бизнес-пользователи сталкиваются с ошибками в отчетах, а аналитики тратят до 70% времени на исправление инцидентов, что приводит к замедлению процессов и выгоранию сотрудников. Решение ОТП Банка кардинально меняет эту парадигму.

Основной элемент новшества — централизованная Data Governance платформа, которая хранит все метаданные — бизнес-глоссарий, каталог данных, домены, владельцев, процессы. Ее ключевое отличие заключается в интеграции BRD (Business Requirements Document) и FSD (Functional Specifications Document) в платформу как структурированных объектов, а не разрозненных документов в Word или Confluence. Глубокая автоматизация и интеграция контроля на этапе разработки любых data-продуктов позволяет бизнесу и IT работать в едином контуре, обеспечивая прозрачность и скорость реагирования на инциденты.

Также платформа обеспечивает сквозной мониторинг сотен критических показателей в реальном времени, автозакрытие инцидентов и оперативные уведомления, что дает бизнес-пользователям полный контроль над операционными задачами, а специалистов почти полностью освобождает от рутинных процессов, оставляя больше времени для решения стратегических задач.

"Благодаря тому, что создание DQ-проверок мы встроили в Framework разработки Data — продукта, 75% проверок создаются теперь автоматически на основе бизнес-правил, без участия человека. Таким образом, мы смогли прийти к значительному ускорению процессов — меньше минуты на создание проверки качества данных против 10-15 минут режиме ручной поверки. И добились снижения операционной нагрузки на команды в сотни раз. При этом почти на треть вырос уровень качества данных, потому что мы успеваем проверять то, до чего раньше не доходили руки. Как результат — на 25% сокращены затраты на решение инцидентов качества данных за счет автоматизации рутинных операций", — пояснил Николай Шевцов.

По словам Н. Шевцова, команде ОТП Банка удалось встроить "ген качества" в ДНК бизнес-процессов, что открывает новые возможности для увеличения эффективности ML-моделей для работы искусственного интеллекта.