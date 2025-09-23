Топ-менеджеры ОТП Банка вошли в пятерку лучших рейтинга "ТОП-1000 российских менеджеров"

Ассоциация менеджеров и ИД "Коммерсантъ" представили 26-й рейтинг "Топ-1000 российских менеджеров", который публикуется ежегодно и является инструментом объективной оценки профессиональной репутации ведущих российских менеджеров высшего эшелона.
В отрасли "Коммерческие банки" отмечены руководители ОТП Банка:
- Илья Чижевский, президент ОТП Банка вошел в топ-3 категории "Топ-250 высших руководителей"
- Наталья Рощина, директор по персоналу и организационному развитию — в пятерке лучших "Топ-80 директоров по персоналу"
- Сергей Симоненко, директор по информационным технологиям — в пятерке лучших "Топ-50 директоров по информационным технологиям"
- Антон Замараев, начальник управления информационной безопасности — в тройке лучших "Топ-25 директоров по кибербезопасности"
- Ольга Очеретина, начальник управления по связям с общественностью — на первом месте "Топ-80 директоров по связям с общественностью"
Подробнее о рейтинге можно узнать на сайте.
Списки рейтинга "ТОП-1000 российских менеджеров" формируются Ассоциацией менеджеров (АМР) при консультационной поддержке ИД "Коммерсантъ" и верифицируются членами "Академии Премии ТОП-1000". Рейтинг подводит итоги работы за год и выявляет наиболее профессиональных управленцев России, лидеров в своих отраслях и функциональных направлениях, по мнению представителей профессионального сообщества.
Последние комментарии
Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде
Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё
Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.
Такие схемы опасны, так как жертвы находятся под сильным психологическим давлением и перестают доверять своим близким. Это напоминает нам о важности быть бдительными и не бояться делиться с близкими подозрительными ситуациями.
Снижение цен на новостройки делает их более привлекательными, особенно с учетом цифровизации сделок и программы семейной ипотеки. Надеюсь, что такие меры действительно сделают жилье более доступным для широкого круга граждан.