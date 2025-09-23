Топ-менеджеры ОТП Банка вошли в пятерку лучших рейтинга "ТОП-1000 российских менеджеров"

Ассоциация менеджеров и ИД "Коммерсантъ" представили 26-й рейтинг "Топ-1000 российских менеджеров", который публикуется ежегодно и является инструментом объективной оценки профессиональной репутации ведущих российских менеджеров высшего эшелона.

В отрасли "Коммерческие банки" отмечены руководители ОТП Банка:

Илья Чижевский, президент ОТП Банка вошел в топ-3 категории "Топ-250 высших руководителей"

Наталья Рощина, директор по персоналу и организационному развитию — в пятерке лучших "Топ-80 директоров по персоналу"

Сергей Симоненко, директор по информационным технологиям — в пятерке лучших "Топ-50 директоров по информационным технологиям"

Антон Замараев, начальник управления информационной безопасности — в тройке лучших "Топ-25 директоров по кибербезопасности"

Ольга Очеретина, начальник управления по связям с общественностью — на первом месте "Топ-80 директоров по связям с общественностью"

Подробнее о рейтинге можно узнать на сайте.

Списки рейтинга "ТОП-1000 российских менеджеров" формируются Ассоциацией менеджеров (АМР) при консультационной поддержке ИД "Коммерсантъ" и верифицируются членами "Академии Премии ТОП-1000". Рейтинг подводит итоги работы за год и выявляет наиболее профессиональных управленцев России, лидеров в своих отраслях и функциональных направлениях, по мнению представителей профессионального сообщества.