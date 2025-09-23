16+
Банки Финансы

ОТП Банк – участник всероссийской монетной недели

САМАРА. 23 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
ОТП Банк вновь принимает участие во всероссийской "Монетной неделе", которая стартовала 22 сентября и продлится до 4 октября 2025 г. под эгидой Банка России. В рамках этой акции у граждан многих городов России есть возможность обменять накопленные монеты на банкноты без комиссии или сразу зачислить их на свой банковский счет. В этот раз это можно будет сделать в 34 отделениях по всей стране.

Цель данной инициативы — дать клиентам простой и удобный способ "оживить" свои сбережения в монетах, которые часто остаются не у дел. "Монетная неделя" решает две ключевые задачи: возвращает деньги в экономический оборот и избавляет людей от необходимости копить "спящий" актив дома. В рамках предыдущей акции в ОТП Банке обменяли 128 929 штук монет общим весом 460 кг, на общую сумму 349 704 рублей.

Весь обмен производится абсолютно бесплатно, без комиссии. Средства можно сразу зачислить на банковский счет или получить бумажными купюрами, для удобства можно заранее рассортировать монеты по номиналу, чтобы сэкономить свое время. Кроме того, у участников акции будет возможность обменять монеты на памятные монеты, а также разменять на банкноты, монеты другого номинала. 

"Монетная неделя — это наш вклад в финансовую экосистему страны и отличный повод для граждан провести ревизию своих домашних запасов и превратить мелочь в полезные сбережения или наличные средства", — прокомментировали в пресс-службе ОТП Банка

