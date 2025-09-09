ВТБ запускает продажи банковских продуктов в каждом втором отделении Почты России

Продукты и услуги ВТБ станут доступны в 23 тыс. отделений "Почты России", включая удаленные населенные пункты с населением до 1 тысячи человек. Полностью переход финансовых услуг ВТБ на Почту завершится до конца года.
"Сегодня услуги ВТБ доступны в офисах, онлайн, через выездные сервисы, а теперь и с помощью сотрудников "Почты России". Уже сейчас оформить карту можно более чем в 5 тысячах почтовых отделений, до конца года эта и другие услуги, например, открытие вкладов, появятся в каждом втором отделении почтовой сети. Для нас главное — чтобы каждый клиент, независимо от того, живёт он в большом городе или в небольшом поселке, получил удобный доступ к необходимым банковским продуктам", — отметил заместитель президента-председателя правления ВТБ Александр Пахомов.
Сегодня к ВТБ присоединились почти миллион клиентов Почта Банка, а к моменту юридического объединения в мае будущего года их число вырастет до 5 миллионов. Всего со старта интеграции клиенты Почта Банка оформили более 2 млн продуктов и сервисов ВТБ, больше 200 тысяч пенсионеров перевели в ВТБ свою пенсию.
В результате объединения с Почта Банком ВТБ повысит доступность финансовых продуктов для миллионов жителей России и выйдет в 13 тыс. населенных пунктов страны, где ВТБ ранее не был представлен.
