Более 1,6 млн владельцев айфонов воспользовались новым сервисом "Вжух"

25 августа Сбер вернул владельцам айфонов возможность оплачивать покупки смартфоном с помощью сервиса "Вжух", который работает на базе технологии "Bluetooth Low Energy". За этот период сервисом воспользовались более 1,6 млн уникальных пользователей, всего за первую неделю было проведено 5 млн оплат.
Самой крупной транзакцией за этот период стала оплата на сумму более 3 млн рублей в автосалоне в Санкт-Петербурге. Чаще всего пользователи оплачивали покупки в продуктовых магазинах и аптечных сетях.
Напомним, что для оплаты не требуется никаких специальных настроек: достаточно заранее установить новую версию СберБанк Онлайн и дать разрешение приложению на использование Bluetooth. Технология доступна на новых биометрических терминалах Сбера (без кнопок). В течение года Сбером была проведена масштабная доработка и обновление парка терминалов для возможности проведения оплаты по технологии Bluetooth. Сейчас технология доступна уже на 90% новых терминалов банка, до конца сентября сервис будет представлен на 100% биометрических терминалов (более 1,2 млн).
Когда на экране терминала появится сумма к оплате, клиенту потребуется запустить приложение СберБанк Онлайн, поднести смартфон к терминалу и подтвердить оплату. Оплата работает с любого экрана приложения и даже с экрана входа. Необязательно подносить смартфон близко — "Вжух" работает на расстоянии.
Эта технология имеет множество преимуществ. Например, оплата доступна по любым счетам вне зависимости от типа банковской карты (МИР, Visa, Mastercard) и даже при отсутствии интернета на устройстве клиента. За покупки клиентам начисляются бонусы Спасибо. Технология соответствует всем стандартам безопасности, применяемым в платёжной индустрии.
Технология "Вжух" доступна после установки новой версии СберБанк Онлайн — обновиться до версии 16.13 можно либо в офисах Сбера, либо воспользоваться услугой выездного менеджера.
Кирилл Царев, первый заместитель председателя правления Сбербанка:
"Мы видим большой интерес наших клиентов к новому сервису "Вжух". Это самый успешный среди всех запущенных нами платежных методов — количество плательщиков, воспользовавшихся Вжух в течение 1 недели с момента запуска, на несколько порядков превышает аналогичный показатель по другим методам оплаты. Например, оплата по Системе Быстрых Платежей набрала такое же количество активных пользователей только через 6 месяцев после запуска, а Apple Pay — только спустя год и 1 месяц".
