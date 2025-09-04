16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Александр Ведяхин: "Российская экономика пока находится в состоянии управляемого мягкого охлаждения" ВТБ планирует развивать сервис "Цифровая среда" во всех регионах страны Греф: стимулы к накоплению у россиян будут сохраняться до конца года Более 1,6 млн владельцев айфонов воспользовались новым сервисом "Вжух" Опрос ВТБ Авто: более половины россиян хотят ездить на электромобиле

Банки Финансы

Более 1,6 млн владельцев айфонов воспользовались новым сервисом "Вжух"

САМАРА. 4 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 61
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

25 августа Сбер вернул владельцам айфонов возможность оплачивать покупки смартфоном с помощью сервиса "Вжух", который работает на базе технологии "Bluetooth Low Energy". За этот период сервисом воспользовались более 1,6 млн уникальных пользователей, всего за первую неделю было проведено 5 млн оплат.

Самой крупной транзакцией за этот период стала оплата на сумму более 3 млн рублей в автосалоне в Санкт-Петербурге. Чаще всего пользователи оплачивали покупки в продуктовых магазинах и аптечных сетях.

Напомним, что для оплаты не требуется никаких специальных настроек: достаточно заранее установить новую версию СберБанк Онлайн и дать разрешение приложению на использование Bluetooth. Технология доступна на новых биометрических терминалах Сбера (без кнопок). В течение года Сбером была проведена масштабная доработка и обновление парка терминалов для возможности проведения оплаты по технологии Bluetooth. Сейчас технология доступна уже на 90% новых терминалов банка, до конца сентября сервис будет представлен на 100% биометрических терминалов (более 1,2 млн).

Когда на экране терминала появится сумма к оплате, клиенту потребуется запустить приложение СберБанк Онлайн, поднести смартфон к терминалу и подтвердить оплату. Оплата работает с любого экрана приложения и даже с экрана входа. Необязательно подносить смартфон близко — "Вжух" работает на расстоянии.

Эта технология имеет множество преимуществ. Например, оплата доступна по любым счетам вне зависимости от типа банковской карты (МИР, Visa, Mastercard) и даже при отсутствии интернета на устройстве клиента. За покупки клиентам начисляются бонусы Спасибо. Технология соответствует всем стандартам безопасности, применяемым в платёжной индустрии.

Технология "Вжух" доступна после установки новой версии СберБанк Онлайн — обновиться до версии 16.13 можно либо в офисах Сбера, либо воспользоваться услугой выездного менеджера.

Кирилл Царев, первый заместитель председателя правления Сбербанка:

"Мы видим большой интерес наших клиентов к новому сервису "Вжух". Это самый успешный среди всех запущенных нами платежных методов — количество плательщиков, воспользовавшихся Вжух в течение 1 недели с момента запуска, на несколько порядков превышает аналогичный показатель по другим методам оплаты. Например, оплата по Системе Быстрых Платежей набрала такое же количество активных пользователей только через 6 месяцев после запуска, а Apple Pay — только спустя год и 1 месяц".

Гид потребителя

Последние комментарии

Олег Васильев 23 мая 2025 05:37 Станислав Кузнецов: "Без глобального сотрудничества победить киберпреступность невозможно"

Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде

Михаил Назаров 20 мая 2025 10:01 Сбер внедрил функцию AI-дизайна карт в мобильное приложение "СберБанк Онлайн"

Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё

Сергей Устюгов 25 сентября 2024 11:11 Клиенты Сбера могут оплачивать улыбкой покупки в модном сегменте

Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.

Максим Гусев 09 сентября 2024 09:36 Специалисты рассказали, как телефонные мошенники запугивают своих жертв

Такие схемы опасны, так как жертвы находятся под сильным психологическим давлением и перестают доверять своим близким. Это напоминает нам о важности быть бдительными и не бояться делиться с близкими подозрительными ситуациями.

Максим Гусев 06 сентября 2024 10:04 Сбер представит технологические сервисы на ВЭФ-2024

Снижение цен на новостройки делает их более привлекательными, особенно с учетом цифровизации сделок и программы семейной ипотеки. Надеюсь, что такие меры действительно сделают жилье более доступным для широкого круга граждан.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5