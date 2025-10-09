16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Т2 и ОТП Банк договорились о создании совместных банковских продуктов на базе цифровых каналов НОВИКОМ наращивает сотрудничество с представительствами Ростеха Финансовый маркетплейс Сравни и ОТП Банк подписали Меморандум о сотрудничестве и взаимодействии ВТБ: спрос на снятие наличных у россиян снижается Зумеры будут счастливы от взаимодействия с идеальным банком будущего

Банки Финансы

НОВИКОМ наращивает сотрудничество с представительствами Ростеха

САМАРА. 9 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 68
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

НОВИКОМ (входит в холдинг "РТ-Финанс" — центр компетенций финансовых услуг Ростеха) представил направления развития во взаимодействии банка с представительствами Госкорпорации в российских регионах. Презентация состоялась на семинаре по развитию производства и продвижению продукции промышленных предприятий Ростеха.

Фото: предоставлено Новикомбанком

НОВИКОМ работает на российском финансовом рынке уже более 30 лет. С 2016 года организация входит в контур Ростеха и является надежным партнером в финансировании проектов, выстраивании цепочек коопераций и поддержке сотрудников предприятий Госкорпорации.

В своем выступлении старший вице-президент банка Максим Розов рассказал о перспективах НОВИКОМа по расширению географии сети. Банк рассматривает возможность открытия новых офисов в городах присутствия предприятий Ростеха с численностью сотрудников от 2,5 тысячи человек и в местах концентрации производств приоритетных для банка гражданских отраслей.

Отдельно спикер акцентировал внимание на развитии зарплатного проекта банка. Направление интенсивно растет: с начала 2024 года количество получателей зарплаты на карты банка выросло на 13%, а объем зачисляемых средств превысил 37 млрд рублей.

Участники семинара договорились о развитии зарплатного обслуживания предприятий Ростеха в НОВИКОМе. Для этого в ближайшее время для каждого региона будет разработана дорожная карта проекта.

"НОВИКОМ и предприятия Ростеха многие годы успешно развивают совместную работу, но потенциал сотрудничества далеко не исчерпан. Банк обладает уникальным инструментарием в корпоративном и розничном сегментах, чтобы стать банком первого выбора как для организаций, входящих в Госкорпорацию Ростех, так и для многих тысяч их сотрудников", — отметил Максим Розов.

НОВИКОМ в последние годы стремительно наращивает объемы регионального бизнеса. Филиалы банка работают в 26 регионах страны, что позволяет обеспечивать предприятиям доступ к финансированию на всей территории России. Сотрудникам предприятий-партнеров банк предлагает ряд уникальных продуктов, разработанных с целью поддержки кадрового состава промышленности. Это, в частности, социально-платежная карта работника Ростеха, обладающая набором выгодных опций: бесплатное снятие наличных в банкоматах любых банков, доходные вклады и эксклюзивные условия кредитования.

Для привлечения квалифицированных кадров на производства и стимулирования их к долгосрочному сотрудничеству НОВИКОМ и Ростех разработали программу поощрения "Развитие". Она позволяет оформить ипотеку по ставке значительно ниже рыночной, а также получить льготные потребительские и образовательные кредиты. К программе уже подключено более 300 предприятий по всей стране.

Гид потребителя

Последние комментарии

Петр Югов 25 сентября 2025 09:32 "Стильно, модно, молодежно": зачем банки выпускают светящиеся карты

Классно, что финансовые продукты приобретают визуальный характер — светящиеся карты точно обращают на себя внимание.

Олег Васильев 23 мая 2025 05:37 Станислав Кузнецов: "Без глобального сотрудничества победить киберпреступность невозможно"

Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде

Михаил Назаров 20 мая 2025 10:01 Сбер внедрил функцию AI-дизайна карт в мобильное приложение "СберБанк Онлайн"

Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё

Сергей Устюгов 25 сентября 2024 11:11 Клиенты Сбера могут оплачивать улыбкой покупки в модном сегменте

Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.

Максим Гусев 09 сентября 2024 09:36 Специалисты рассказали, как телефонные мошенники запугивают своих жертв

Такие схемы опасны, так как жертвы находятся под сильным психологическим давлением и перестают доверять своим близким. Это напоминает нам о важности быть бдительными и не бояться делиться с близкими подозрительными ситуациями.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2