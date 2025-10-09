НОВИКОМ наращивает сотрудничество с представительствами Ростеха

НОВИКОМ (входит в холдинг "РТ-Финанс" — центр компетенций финансовых услуг Ростеха) представил направления развития во взаимодействии банка с представительствами Госкорпорации в российских регионах. Презентация состоялась на семинаре по развитию производства и продвижению продукции промышленных предприятий Ростеха.

НОВИКОМ работает на российском финансовом рынке уже более 30 лет. С 2016 года организация входит в контур Ростеха и является надежным партнером в финансировании проектов, выстраивании цепочек коопераций и поддержке сотрудников предприятий Госкорпорации.

В своем выступлении старший вице-президент банка Максим Розов рассказал о перспективах НОВИКОМа по расширению географии сети. Банк рассматривает возможность открытия новых офисов в городах присутствия предприятий Ростеха с численностью сотрудников от 2,5 тысячи человек и в местах концентрации производств приоритетных для банка гражданских отраслей.

Отдельно спикер акцентировал внимание на развитии зарплатного проекта банка. Направление интенсивно растет: с начала 2024 года количество получателей зарплаты на карты банка выросло на 13%, а объем зачисляемых средств превысил 37 млрд рублей.

Участники семинара договорились о развитии зарплатного обслуживания предприятий Ростеха в НОВИКОМе. Для этого в ближайшее время для каждого региона будет разработана дорожная карта проекта.

"НОВИКОМ и предприятия Ростеха многие годы успешно развивают совместную работу, но потенциал сотрудничества далеко не исчерпан. Банк обладает уникальным инструментарием в корпоративном и розничном сегментах, чтобы стать банком первого выбора как для организаций, входящих в Госкорпорацию Ростех, так и для многих тысяч их сотрудников", — отметил Максим Розов.

НОВИКОМ в последние годы стремительно наращивает объемы регионального бизнеса. Филиалы банка работают в 26 регионах страны, что позволяет обеспечивать предприятиям доступ к финансированию на всей территории России. Сотрудникам предприятий-партнеров банк предлагает ряд уникальных продуктов, разработанных с целью поддержки кадрового состава промышленности. Это, в частности, социально-платежная карта работника Ростеха, обладающая набором выгодных опций: бесплатное снятие наличных в банкоматах любых банков, доходные вклады и эксклюзивные условия кредитования.

Для привлечения квалифицированных кадров на производства и стимулирования их к долгосрочному сотрудничеству НОВИКОМ и Ростех разработали программу поощрения "Развитие". Она позволяет оформить ипотеку по ставке значительно ниже рыночной, а также получить льготные потребительские и образовательные кредиты. К программе уже подключено более 300 предприятий по всей стране.