Полиция разыскала пропавшего накануне в Тольятти мальчика

В Самарской области сотрудники полиции разыскали 11-летнего мальчика, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

"Сотрудники уголовного розыска отдела полиции по Автозаводскому району Тольятти обнаружили подростка в 20 квартале и доставили мальчика в территориальный орган внутренних дел. В ближайшее время он будет передан законному представителю, его жизни и здоровью ничего не угрожает", — отмечается в сообщении.

По данным правоохранителей, в отношении несовершеннолетнего противоправных действий не совершалось.

Напомним, мальчик пропал накануне: 8 октября он ушел из дома.