50 пьяных водителей поймали за три дня в Самарской области

За три дня, с 21 по 23 ноября, в Самарской области сотрудники Госавтоинспекции остановили 50 пьяных водителей. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.