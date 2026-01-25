16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Комсомольском районе Тольятти произошла коммунальная авария В Самаре при ДТП с двумя автомобилями пострадал 12-летний подросток В Самаре госпитализировали велосипедиста, попавшего под колеса Ford Focus Из-за ДТП с машиной "скорой" в Самаре возбудили уголовное дело В Самарской области на пожаре пострадал мужчина

Происшествия

В Комсомольском районе Тольятти произошла коммунальная авария

ТОЛЬЯТТИ. 25 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 62
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В воскресенье, 25 января, в Комсомольском районе Тольятти произошла коммунальная авария - был поврежден водовод на ул. Громовой. Об этом сообщил мэр города Илья Сухих.

Фото: Телеграм-канал Ильи Сухих

"Уважаемые жители Комсомольского района! В эти минуты аварийная бригада ООО "РКС-Тольятти" работает над устранением повреждения, — рассказал он. — Коллеги проинформировали, что в районе производства работ возможно временное отключение водоснабжения и изменение качества воды по мутности. В этой связи в район проведения аварийно-восстановительных работ подан бойлер с питьевой водой. Сейчас он находится у дома по ул. Л. Чайкиной, 85".

Наряду с бригадой цеха сетей водоснабжения и водоотведения ресурсоснабжающей организации, на месте находятся сотрудники ООО "Автодоринжиниринг", добавил Илья Сухих.

"Выполнена дополнительная расчистка решёток ливневой канализации. Подрядчик также приступил к обработке проезжей части по ул. Ярославской и ул. Громовой, для того чтобы не допустить образования наледи на дорогах. Как только поврежденный участок водовода будет отключен, обработку противогололедными материалами усилим", - заключил мэр Тольятти.

Дополнительные вопросы можно задать сотрудникам диспетчерской службы "РКС-Тольятти" по телефонам: 55-70-95, 55-80-35.

Гид потребителя

Последние комментарии

Фаина Бижитуева 24 ноября 2025 13:42 Самарца будут судить за убийство соседа и покушение на сожительницу

Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц

Фаина Бижитуева 24 ноября 2025 13:14 В Тольятти двух женщин будут судить за убийство соседки

Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках

Егор Гаврилов 05 сентября 2025 10:29 В Новокуйбышевске будут судить троих наркосбытчиков,

Эта новость не соответствует действительности! Дети не имеют никакого отношения к наркотикам и никогда не занимались их распространением. Детей задержали сотрудники ГНК, избили, заставили всё признать. Однако позже этих же сотрудников и руководство ГНК также задержали по подозрению в сбыте наркотиков. Вероятно, впоследствии их отпустили. Сотрудники СУ СК по г. Новокуйбышевск и прокуратуры решили привлечь к ответственности невиновных людей нашего города, чтобы получить выгоду, повысить статистику, получить премии и выполнить план. Это уголовное дело неоднократно возвращалось прокурору из-за ошибок. Также судья Октябрьского районного суда г. Самара вернул его прокурору как «незаконное и сфальсифицированное». В настоящий момент прокуратура лично заинтересованная в обвинительном исходе этого дела утвердила обвинение в третий раз и направило в суд. ПРОСИМ ВСЕХ НЕРАВНОДУШНЫХ ПОМОЧЬ ДЕТЯМ! Ваш комментарий очень важен. И будет использован в суде. Будет опубликована вся подробная информация, подтверждающая невиновность детей и коррупционные манипуляции органов, все бумаги и постановления, а так же лица их подписывающие если Администрация г. Новокуйбышевск не обратит внимание и не спасет человеческие жизни!

Алексей Жирник 05 сентября 2025 07:32 Прокуратура добилась увольнения начальника РЭО ГАИ Самары по утрате доверия

За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.

Анатолий Илларионов 05 сентября 2025 05:36 В Самарской области телефонного мошенника приговорили к условному сроку

Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1