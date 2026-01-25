В воскресенье, 25 января, в Комсомольском районе Тольятти произошла коммунальная авария - был поврежден водовод на ул. Громовой. Об этом сообщил мэр города Илья Сухих.

"Уважаемые жители Комсомольского района! В эти минуты аварийная бригада ООО "РКС-Тольятти" работает над устранением повреждения, — рассказал он. — Коллеги проинформировали, что в районе производства работ возможно временное отключение водоснабжения и изменение качества воды по мутности. В этой связи в район проведения аварийно-восстановительных работ подан бойлер с питьевой водой. Сейчас он находится у дома по ул. Л. Чайкиной, 85".

Наряду с бригадой цеха сетей водоснабжения и водоотведения ресурсоснабжающей организации, на месте находятся сотрудники ООО "Автодоринжиниринг", добавил Илья Сухих.

"Выполнена дополнительная расчистка решёток ливневой канализации. Подрядчик также приступил к обработке проезжей части по ул. Ярославской и ул. Громовой, для того чтобы не допустить образования наледи на дорогах. Как только поврежденный участок водовода будет отключен, обработку противогололедными материалами усилим", - заключил мэр Тольятти.