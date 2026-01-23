Силовики задержали почетного президента федерации бокса Самарской области Андрея Королева

По данным источников, его могут проверить на причастность к группе "Королевские".

Андрея Королева задержали в ночь на пятницу, 23 января. По информации источников, проводили спецоперацию силовики из Москвы, а самого Королева уже увезли в столицу для следственных действий.

Андрей Королев родился в Куйбышеве в 1971 году. В 2005-м окончил Академию народного хозяйства при правительстве Российской Федерации по специальности "Юриспруденция". В 2006–2016 гг. являлся президентом общественной организации "Федерация бокса Самарской области". С 2012 г. является председателем Общественного совета ФКОУ ВО СЮИ ФСИН России. А в 2016 г. был избран почётным президентом "Федерации бокса Самарской области".

Также в 2017 г. он был избран на должность президента Всемирной федерации фудокан каратэ-до на пятилетний срок. В 2020-м стал председателем общественного совета по развитию физической культуры и спорта при министерстве спорта Самарской области, а в 2021-м — экспертом комиссии по социальной политике, здравоохранению, здоровому образу жизни и спорту в общественную палату Самарской области.

По данным его личного сайта, Королев является членом президиума Самарского регионального отделения Общероссийской общественной организации "Офицеры России" и президентом благотворительного фонда поддержки развития спорта и социальных программ "Опора".

Известно, что федерация бокса была создана в Самарской области при непосредственном участии Королева в январе 1993 года. В неофициальных версиях звучит, что создать Королев мог также и неформальную группу "Королевские". Также по версиям источников, исследовать в рамках задержания Королева могут преступления, в том числе убийства, прошлых лет.