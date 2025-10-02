16+
Банки Финансы

НОВИКОМ предоставил финансирование Министерству финансов Нижегородской области

НИЖНИЙ НОВГОРОД. 2 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
НОВИКОМ (входит в холдинг "РТ-Финанс" — центр компетенций финансовых услуг Госкорпорации Ростех) предоставил Министерству финансов Нижегородской области кредит в размере 9 млрд рублей сроком на 270 дней. Договор был заключен в августе этого года. Предоставление банком средств позволяет профинансировать значимые расходы бюджета в области здравоохранения, образования, социальной сферы.

Фото: предоставлено Новикомбанком

Филиал НОВИКОМа в Нижнем Новгороде открылся в 2011 году. С тех пор банк является надежным партнером крупнейших промышленных предприятий региона. В текущем году на полях международной промышленной выставки "ИННОПРОМ-2025" банк подписал соглашение о сотрудничестве с Правительством Нижегородской области.

Помимо этого, у НОВИКОМа подписаны соглашения с основными нижегородскими фондами, реализующими меры государственной поддержки предпринимательства. При содействии банка в регионе воплотилось в жизнь немало крупных проектов в авиастроительной, приборостроительной, машиностроительной, автомобилестроительной и других отраслях. 

"Мы высоко ценим многолетнее партнерство с властями Нижегородской области. Уверена, финансовая поддержка банка придаст новый импульс развитию инфраструктуры и промышленности, поможет решению текущих задач, стоящих перед Правительством, а также еще больше повысит инвестиционную привлекательность региона", — отметила Марина Моисеева, управляющий филиалом НОВИКОМа в Нижнем Новгороде.

