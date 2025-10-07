16+
ВТБ продемонстрировал работу российского банкомата с повышенной криптозащитой

САМАРА. 7 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
ВТБ продемонстрирует работу новейшего банкомата российского производства с повышенной криптографической защитой. Презентация пройдет в рамках форума "Финополис-2025". Банкоматы, произведенные по специальному заказу ВТБ, будут постепенно пополнять парк используемых устройств банка, заменяя зарубежные решения.

"Как один из крупнейших банков страны мы предъявляем повышенные требования к функционалу и безопасности банкоматов, с помощью которых мы оказываем услуги нашим клиентам. В ближайшее время банкоматы НОБЭКС начнут постепенно расширять парк устройств банка, по мере устаревания и вывода из эксплуатации действующих решений. Устройства отличаются повышенной криптографической защитой, которая разрабатывалась при непосредственном взаимодействии со специалистами ВТБ", — отметил Вадим Кулик, заместитель президента — председателя правления ВТБ.

Банкоматы НОБЭКС имеют все необходимые сертификации Центрального банка Российской Федерации, а также внесены в реестр отечественной электроники Минпромторга РФ. Безопасность банкоматов обеспечивается тремя критически важными компонентами: системой оперативного обновления шаблонов валют для защиты от фальшивых купюр, российской ПИН-клавиатурой и единственным в России удостоверяющим центром для обеспечения криптографических стандартов устройств самообслуживания.

"Переход к использованию банкоматов российских производителей позволяет банку повышать уровень оказываемых услуг, усиливая собственную технологическую инфраструктуру. Для нас крайне важным является то, что банкомат работает на отечественном оборудовании, гарантом надежности которого является российский разработчик ЛАНИТ, и использует отечественное программное обеспечение от ведущего технологического партнера банка — ИТ-холдинга Т1", — добавил Вадим Кулик.

Банкоматы позволяют оказывать клиентам современный сервис: проводить операции снятия и внесения наличных с использованием QR-кода, карты, токена или смартфона, выбирать категории кешбэка, открывать вклады и накопительные счета, совершать сервисные операции, получать напоминания о предстоящих платежах.

"Обеспечение устойчивости денежного обращения в стране — одна из ключевых задач отечественной кредитно-финансовой системы. В этом контексте особое значение приобретает импортозамещение банковского оборудования российскими аналогами. Совместный проект ИТ-холдинга Т1 и компании "ЛАНИТ" по производству банкоматов — это прямой ответ на растущий запрос бизнеса на технологический суверенитет и последовательный переход к использованию отечественных технологических решений. Помимо снижения зависимости от иностранных поставщиков, локализация производства такого оборудования способна стать катализатором развития электронной промышленности и контрактного производства в России", — прокомментировал Дмитрий Харитонов, генеральный директор ИТ-холдинга Т1.

