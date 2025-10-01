16+
Школьники Самарской области станут "разработчиками технологий будущего"

САМАРА. 1 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В Самарской области стартовал новый сезон всероссийской просветительской инициативы "Урок цифры". Первый урок в рамках темы "ИИ-агенты" прошёл на базе Образовательного центра "Южный город". Занятие провели управляющий Самарским отделением Сбербанка Наталья Красулина. Слушателями интерактивной лекции стали более 150 учащихся восьмых классов.

Фото: предоставлено пресс-службой Сбербанка

Ребят познакомили с понятием AI-агента — систем, которые не просто дают ответы, а способны самостоятельно принимать решения, планировать последовательность действий и выполнять задачи без постоянного контроля человека. Школьники узнали, чем AI-агенты отличаются от других цифровых инструментов, какие у них есть компоненты и в каких сферах их уже применяют. В финале встречи подростки пофантазировали о тех AI-ассистентах, которые хотели бы использовать в учёбе и повседневной жизни — от персональных учебных "коучей" до домашних и экологических помощников.

Наталья Красулина, управляющий Самарским отделением Сбербанка: "Наша цель — не просто рассказать о новых технологиях, но и показать ребятам путь от идеи до работающего решения. AI-агенты — яркий пример: сегодня они помогают в быту и науке, завтра станут основой новых профессий. Сбер через образовательные инициативы поддерживает развитие навыков, которые пригодятся молодёжи при выборе специальности и создании собственных проектов. Мы рады проводить подобные уроки и вдохновлять школьников пробовать себя в роли разработчиков технологий будущего!".

В этом году "Урок цифры" в Самарской области планируют провести для полутора тысяч   учащихся. Программа проводится уже пятый год подряд: ежегодно в губернии проходит не менее 50 подобных занятий, которые ведут руководители подразделений и сотрудники банка. Темы прошлых лет включали, в частности, промт-инжиниринг и навыки правильного формирования запросов для искусственного интеллекта. Помимо этого, Сбер организует уроки по информационной грамотности и кибербезопасности (включая разбор дропперства и рисков в сети).

