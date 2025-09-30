Рынок автокредитования в России: анализ текущей ситуации и прогнозы

В сегменте автокредитования после периода высоких процентных ставок начинается их постепенное снижение — как для новых, так и для подержанных автомобилей. Андрей Залиш, начальник Управления развития продаж автокредитования ОТП Банка, объяснил, почему так происходит.

Большинство специальных кредитных программ автобрендов обеспечиваются субсидиями от производителей. В период высоких процентных ставок бюджеты на субсидирование существенно возросли. С началом их снижения некоторые бренды начали сокращать размеры субсидий, что способствовало сохранению действующих тарифов при сокращении издержек.

Вместе с тем, есть автопроизводители, которые пока еще сохраняют прежний уровень субсидий, что позволяет сделать предложение по покупке авто в кредит для клиентов еще более привлекательным. Что касается государственной программы льготного кредитования, то её механизм предполагает субсидирование не процентной ставки, а первоначального взноса заемщика, поэтому сама по себе государственная программа на среднюю ставку влияет только за счет общего эффекта снижения банковских ставок.

После периода пиковых значений процентных ставок при покупке авто с пробегом, наблюдается их снижение. Основным фактором является снижение ключевой ставки и, соответственно, удешевление стоимости фондирования для банков.

На рынке автокредитования наблюдается разброс процентов по займам в зависимости от сроков кредитования: чем больше период, тем выше процент. Разница между процентными ставками объясняется тем, что размер субсидии автопроизводителей, как правило, фиксирован и не зависит от времени возврата кредита. При займе на небольшой срок и высоком первоначальном взносе размер процентных платежей невелик, поэтому субсидия покрывает значительную часть ставки, позволяя банку предлагать крайне низкие тарифы вплоть до 0,01%.

Ставки по автокредитованию для автомобилей с пробегом, вероятно, продолжат снижаться в соответствии с динамикой ключевой ставки. Однако на них могут влиять также новые меры отраслевого регулирования, которые периодически вводятся. По новым автомобилям снижение ставок будет менее интенсивным, поскольку бюджеты субсидирования со стороны автопроизводителей планомерно сокращаются.

"Рынок автокредитования демонстрирует разнонаправленную динамику: если ставки по подержанным автомобилям постепенно снижаются вслед за ключевой ставкой ЦБ, то по новым автомобилям наблюдается более сдержанная тенденция к снижению из-за оптимизации бюджетов субсидирования производителями", — отметил Андрей Залиш, Начальник Управления развития продаж автокредитования ОТП Банка. — "Важно понимать, что привлекательность кредитных предложений зависит еще и от размера субсидии производителя. При этом государственная поддержка в первую очередь направлена на помощь с первоначальным взносом, а не на прямое снижение тарифа".