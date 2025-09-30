БК "Самара" уступил действующим чемпионам в первом матче сезона — 63:82

Баскетбольная "Самара" на домашнем паркете в первом матче сезона Единой Лиги ВТБ со счетом 63:82 проиграла ЦСКА.
Счет открыли волжане, в проходе забросил Минченко, но армейцы сразу ответили "трешкой" от Астапковича. Игра развивалась на встречных курсах, у хозяев дальние броски получались у Кулагина и Минченко, а армейцы отыгрывались благодаря броскам Жан-Шарля и Джекери. В моменте счет был 17:12 в пользу самарцев, но затем гости отыгрались — 17:17.
После двухминутного перерыва подопечные Андреаса Пистиолиса начали с рывка 10:0, в проходах очки набирал Кливленд и Джекери — 17:27, у "Самары" точными были Михайловский, Кузнецов и Минченко. Итог первой половины — 26:37.
В третьей четверти преимущество ЦСКА только увеличивалось, в моменте отрыв составлял +17. У самарцев игру брали на себя Никита Михайловский и Михаил Кулагин, но из-за частых промахов у команды хозяева уступали со счетом — 46:62.
В заключительной десятиминутке подопечные Владислава Коновалова сделали рывок — 6:0, после которого Уэйр сразу забросил трехочковый — 52:65. Хозяева навязывали борьбу в концовке, но этого не хватило, чтобы отыграть отставание, как итог — 63:82.
Самыми результативными у самарцев стали Никита Михайловский (19 очков), Михаил Кулагин (14 очка). У хозяев эффективными были Ливио Жан-Шарль (22 очка), Тони Джекири (18 очков) и Мело Тримбл (10 очков).
Следующий матч БК "Самара" проведет 11 октября дома. Соперником станет "БЕТСИТИ ПАРМА".
Последние комментарии
Что то подсказывает, что клуб будет неконкурентен. Второй Минск, который проигрывал 29 игр из 30.
почему молчанием обходится информация о "разгоне" всего 1997 года из команды. С кем потом играть будем то???
Вот кто истинные представители Самары! А Чёрные Крылья надо расформировать или продать.
Когда же этих позорников заберут куда-нибудь? Вроде, хотели продать?
Молодцы! Красные крылья так держать!