БК "Самара" уступил действующим чемпионам в первом матче сезона — 63:82

Баскетбольная "Самара" на домашнем паркете в первом матче сезона Единой Лиги ВТБ со счетом 63:82 проиграла ЦСКА.

Счет открыли волжане, в проходе забросил Минченко, но армейцы сразу ответили "трешкой" от Астапковича. Игра развивалась на встречных курсах, у хозяев дальние броски получались у Кулагина и Минченко, а армейцы отыгрывались благодаря броскам Жан-Шарля и Джекери. В моменте счет был 17:12 в пользу самарцев, но затем гости отыгрались — 17:17.

После двухминутного перерыва подопечные Андреаса Пистиолиса начали с рывка 10:0, в проходах очки набирал Кливленд и Джекери — 17:27, у "Самары" точными были Михайловский, Кузнецов и Минченко. Итог первой половины — 26:37.

В третьей четверти преимущество ЦСКА только увеличивалось, в моменте отрыв составлял +17. У самарцев игру брали на себя Никита Михайловский и Михаил Кулагин, но из-за частых промахов у команды хозяева уступали со счетом — 46:62.

В заключительной десятиминутке подопечные Владислава Коновалова сделали рывок — 6:0, после которого Уэйр сразу забросил трехочковый — 52:65. Хозяева навязывали борьбу в концовке, но этого не хватило, чтобы отыграть отставание, как итог — 63:82.

Самыми результативными у самарцев стали Никита Михайловский (19 очков), Михаил Кулагин (14 очка). У хозяев эффективными были Ливио Жан-Шарль (22 очка), Тони Джекири (18 очков) и Мело Тримбл (10 очков).

Следующий матч БК "Самара" проведет 11 октября дома. Соперником станет "БЕТСИТИ ПАРМА".