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Баскетбол Спорт

БК "Самара" пополнил защитник Никита Михайловский

САМАРА. 29 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Защитник Никита Михайловский — новичок БК "Самара", сообщает пресс-служба клуба.

Фото: пресс-служба БК "Самара"

Никита выступал за юношескую, молодежную и основную команды "Автодора" (2016-2021 и 2022/2023), команду "Тасмания Джекджамперс" (Австралия, 2021/2022) и ЦСКА (2023-2025).

  • Победитель первенства ДЮБЛ, MVP турнира (2018).
  • Лучший молодой игрок Единой Лиги ВТБ (2019, 2021).
  • Участник Матчей звезд Единой Лиги ВТБ 2019 и 2021 гг.
  • Чемпион России и Единой Лиги ВТБ (2024 и 2025).

Выступал за сборные России различных возрастов.  Участник чемпионата Европы U18 (2018), включен в символическую пятерку турнира. Участник чемпионата мира U19 (2019). Привлекался в национальную сборную. В 2022 г. принимал участие в Открытом лагере РФБ для кандидатов в сборную России.

В сезоне-2024/2025 провел 15 матчей в Единой Лиге ВТБ, в которых в среднем набирал 2,3 очка и делал 1,9 подбора.

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