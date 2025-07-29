БК "Самара" пополнил защитник Никита Михайловский

Защитник Никита Михайловский — новичок БК "Самара", сообщает пресс-служба клуба.

Никита выступал за юношескую, молодежную и основную команды "Автодора" (2016-2021 и 2022/2023), команду "Тасмания Джекджамперс" (Австралия, 2021/2022) и ЦСКА (2023-2025).

Победитель первенства ДЮБЛ, MVP турнира (2018).

Лучший молодой игрок Единой Лиги ВТБ (2019, 2021).

Участник Матчей звезд Единой Лиги ВТБ 2019 и 2021 гг.

Чемпион России и Единой Лиги ВТБ (2024 и 2025).

Выступал за сборные России различных возрастов. Участник чемпионата Европы U18 (2018), включен в символическую пятерку турнира. Участник чемпионата мира U19 (2019). Привлекался в национальную сборную. В 2022 г. принимал участие в Открытом лагере РФБ для кандидатов в сборную России.

В сезоне-2024/2025 провел 15 матчей в Единой Лиге ВТБ, в которых в среднем набирал 2,3 очка и делал 1,9 подбора.