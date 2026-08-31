Сборная Самарской области по баскетболу уступила соперникам из Москвы во втором туре Спартакиады

В воскресенье, 30 августа, сборная Самарской области во втором туре Всероссийской летней Спартакиады уступила команде Москвы — 53:118, сообщает пресс-служба БК "Самара".
Самым результативным в составе самарцев стал Дмитрий Чебуркин, набравший 14 очков. Андрей Саврасов набрал 12 очков и сделал 11 подборов.
В понедельник в последнем матче группового этапа самарская команда сыграет со сборной Новосибирской области.
Напомним, в первом матче соревнования самарцы уступили соперникам из Краснодарского края — 77:100.
Последние комментарии
Что то подсказывает, что клуб будет неконкурентен. Второй Минск, который проигрывал 29 игр из 30.
почему молчанием обходится информация о "разгоне" всего 1997 года из команды. С кем потом играть будем то???
Вот кто истинные представители Самары! А Чёрные Крылья надо расформировать или продать.
Когда же этих позорников заберут куда-нибудь? Вроде, хотели продать?
Молодцы! Красные крылья так держать!