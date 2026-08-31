16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Сборная Самарской области по баскетболу уступила соперникам из Москвы во втором туре Спартакиады "Самара" уступила баскетбольной сборной Краснодарского края Баскетбольная "Самара" уступила казанскому "УНИКСу" Команды "Самары" сыграли в чемпионате Самарской области по баскетболу 3х3 Глеб Шейко и Андрей Саврасов продлили контракты с "Самарой"

Баскетбол Спорт

Сборная Самарской области по баскетболу уступила соперникам из Москвы во втором туре Спартакиады

ЕКАТЕРИНБУРГ. 31 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 97
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В воскресенье, 30 августа, сборная Самарской области во втором туре Всероссийской летней Спартакиады уступила команде Москвы — 53:118, сообщает пресс-служба БК "Самара".

Самым результативным в составе самарцев стал Дмитрий Чебуркин, набравший 14 очков. Андрей Саврасов набрал 12 очков и сделал 11 подборов.

В понедельник в последнем матче группового этапа самарская команда сыграет со сборной Новосибирской области.

Напомним, в первом матче соревнования самарцы уступили соперникам из Краснодарского края — 77:100.

Гид потребителя

Последние комментарии

Андрей Куропаткин 03 декабря 2024 13:05 В Самарской области создадут новый баскетбольный клуб

Что то подсказывает, что клуб будет неконкурентен. Второй Минск, который проигрывал 29 игр из 30.

имярек имярек 12 октября 2015 11:18 БК "Самара" подписал двух форвардов

почему молчанием обходится информация о "разгоне" всего 1997 года из команды. С кем потом играть будем то???

Иванов Александр 12 апреля 2015 16:53 БК "Самара-СГЭУ" выиграл регулярный чемпионат Суперлиги

Вот кто истинные представители Самары! А Чёрные Крылья надо расформировать или продать.

Иванов Александр 12 апреля 2015 16:51 "Красные Крылья" дома проиграли "Локомотиву-Кубани"

Когда же этих позорников заберут куда-нибудь? Вроде, хотели продать?

Женя К 29 апреля 2014 08:34 Баскетболисты "Красных Крыльев" провели мастер-класс

Молодцы! Красные крылья так держать!

Фото на сайте

В Самаре прошел турнир памяти Игоря Ципеля

В Самаре прошел турнир памяти Игоря Ципеля

На турнире Samara Open определились победители в младшей возрастной группе

На турнире Samara Open определились победители в младшей возрастной группе

БК "Самара" принимал "Спартак-Приморье"

БК "Самара" принимал "Спартак-Приморье"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6