Сборная Самарской области по баскетболу уступила соперникам из Москвы во втором туре Спартакиады

В воскресенье, 30 августа, сборная Самарской области во втором туре Всероссийской летней Спартакиады уступила команде Москвы — 53:118, сообщает пресс-служба БК "Самара".

Самым результативным в составе самарцев стал Дмитрий Чебуркин, набравший 14 очков. Андрей Саврасов набрал 12 очков и сделал 11 подборов.

В понедельник в последнем матче группового этапа самарская команда сыграет со сборной Новосибирской области.

Напомним, в первом матче соревнования самарцы уступили соперникам из Краснодарского края — 77:100.