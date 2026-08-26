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Баскетбол Спорт

Баскетбольная "Самара" уступила казанскому "УНИКСу"

САМАРА. 26 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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"Самара" провела первый из предсезонных товарищеских матчей: на своей площадке команда сыграла с финалистом прошлого сезона Единой Лиги ВТБ, казанским УНИКСом. По итогам игры счет составил 70:89 в пользу гостей.

Казанцы прибыли в Самару в самом что ни на есть боевом составе, но "Самару" это ничуть не смутило: хозяева бодро начали матч (13:2 после первых четырех минут) и завершили стартовый период в свою пользу, 20:15. Но затем соперник перехватил инициативу, к большому перерыву наша команда уже отставала: 32:36. И выправить ситуацию так и не сумела: поражение, 70:89.

Самыми результативными в составе "Самары" стали Данила Походяев (16 очков), Андрей Саврасов (14 очков и 10 подборов) и Александр Петенев (11 очков).

Главный тренер "Самары" Милош Павичевич прокомментировал результат контрольного матча с казанским УНИКСом: "Игрой я доволен. Мы увидели, чего нам не хватает, где нужно добавить, особенно в атаке. Были видны моменты, которые мы должны доработать. Все это игра наглядно показала. Хороший матч, хороший соперник. Мы неплохо играли, я очень доволен старанием ребят. Все дали максимум, который могли, в том числе и игроки, выходившие со скамейки. Но нам еще нужно дополнительно работать над определенными моментами. Единственное, у нас, возможно, не хватило сил на концовку, поэтому соперник, пару раз быстро убежав, оторвался в счете. Но мы долго держались, еще за пять минут до конца было 10 очков разницы, попади мы пару бросков — и были бы еще ближе… Но это товарищеская игра. Мы играли на победу, где-то осознанно рисковали в четвертой четверти, но этот риск не оправдался". 

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