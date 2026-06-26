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Баскетбол Спорт

Баскетбол 3×3: Самара в игре

ПЕРМЬ. 26 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 26 июня, в Перми стартовал большой баскетбольный праздник, объединивший одновременно пять турниров.

Фото: Пресс-служба полномочного представителя Президента РФ в ПФО

Спортсмены разыграют награды чемпионата и первенства Пермского края по баскетболу 3×3, чемпионата Перми, определят сильнейших в турнире по уличному баскетболу среди семейных команд и в соревнованиях среди участников боевых действий и ветеранов СВО.

Главным событием станет Суперфинал по баскетболу 3×3 среди студентов вузов Приволжского федерального округа.

"Сегодня баскетбольная Пермь вновь принимает лучшие студенческие команды высших учебных заведений регионов нашего округа. Баскетбол ПФО 3×3 охватывает все возрастные категории, и особенно приятно, что руководство Пермского края впервые организовало наш баскетбольный праздник в формате стритбола на уличных площадках, объединив его с Чемпионатом и Первенством Пермского края и города Перми "ПЕРМЬ БАСКЕТ 2026". Желаю всем участникам интересной и честной борьбы — пусть победит сильнейший", — отметил, приветствуя участников, заместитель полномочного представителя президента РФ в ПФО Олег Машковцев.

В Суперфинале ПФО сыграют сильнейшие студенческие команды округа — юноши и девушки.

Напомним, турнир проводится по инициативе полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова. Проект создает условия для развития спортивного досуга в образовательных организациях и популяризации уличного баскетбола.

На окружном Суперфинале Самарскую область представляют: женская команда Самарского государственного технического университета: Дарья Львова, Валерия Камынина, Анастасия Точилина, Софья Перепечина, тренер Ольга Владимировна Костромина; мужская команда Приволжского государственного университета путей сообщения: Сергей Евграшев, Андрей Поленов, Филипп Репин, Павел Хлыщенко, тренер Дмитрий Валерьевич Ермолаев.

Баскетболистки СамГТУ на групповом этапе сыграют в группе Б:
26 июня | 13:45 — Самарская область — Чувашская республика;
26 июня | 14:15 — Самарская область — Кировская область.

 

Команда ПривГУПС среди мужчин выступит в группе В:
26 июня | 15:00 — Самарская область — Башкортостан
26 июня | 15:30 — Самарская область — Удмуртия
26 июня | 16:00 — Самарская область — Пензенская область

Трансляции в группе.

Для проведения матчей на территории стадиона "Юность" оборудованы пять стационарных и 12 мобильных игровых площадок. Из них две площадки предназначены специально для юных участников Первенства Прикамья.

Стадион "Юность" — историческое для региона место в уличном баскетболе. Ранее здесь проходили крупные соревнования, собиравшие сотни игроков и болельщиков. После реконструкции спортивного объекта организаторы решили вернуть эту традицию.

За три дня участие в баскетбольном марафоне примут порядка 300 команд. В Суперфинале ПФО среди студентов ВУЗов в борьбу за почетный трофей вступят 14 мужских и 14 женских команд.

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Последние комментарии

Андрей Куропаткин 03 декабря 2024 13:05 В Самарской области создадут новый баскетбольный клуб

Что то подсказывает, что клуб будет неконкурентен. Второй Минск, который проигрывал 29 игр из 30.

имярек имярек 12 октября 2015 11:18 БК "Самара" подписал двух форвардов

почему молчанием обходится информация о "разгоне" всего 1997 года из команды. С кем потом играть будем то???

Иванов Александр 12 апреля 2015 16:53 БК "Самара-СГЭУ" выиграл регулярный чемпионат Суперлиги

Вот кто истинные представители Самары! А Чёрные Крылья надо расформировать или продать.

Иванов Александр 12 апреля 2015 16:51 "Красные Крылья" дома проиграли "Локомотиву-Кубани"

Когда же этих позорников заберут куда-нибудь? Вроде, хотели продать?

Женя К 29 апреля 2014 08:34 Баскетболисты "Красных Крыльев" провели мастер-класс

Молодцы! Красные крылья так держать!

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