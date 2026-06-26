Баскетбол 3×3: Самара в игре

В пятницу, 26 июня, в Перми стартовал большой баскетбольный праздник, объединивший одновременно пять турниров.

Спортсмены разыграют награды чемпионата и первенства Пермского края по баскетболу 3×3, чемпионата Перми, определят сильнейших в турнире по уличному баскетболу среди семейных команд и в соревнованиях среди участников боевых действий и ветеранов СВО.

Главным событием станет Суперфинал по баскетболу 3×3 среди студентов вузов Приволжского федерального округа.

"Сегодня баскетбольная Пермь вновь принимает лучшие студенческие команды высших учебных заведений регионов нашего округа. Баскетбол ПФО 3×3 охватывает все возрастные категории, и особенно приятно, что руководство Пермского края впервые организовало наш баскетбольный праздник в формате стритбола на уличных площадках, объединив его с Чемпионатом и Первенством Пермского края и города Перми "ПЕРМЬ БАСКЕТ 2026". Желаю всем участникам интересной и честной борьбы — пусть победит сильнейший", — отметил, приветствуя участников, заместитель полномочного представителя президента РФ в ПФО Олег Машковцев.

В Суперфинале ПФО сыграют сильнейшие студенческие команды округа — юноши и девушки.

Напомним, турнир проводится по инициативе полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова. Проект создает условия для развития спортивного досуга в образовательных организациях и популяризации уличного баскетбола.

На окружном Суперфинале Самарскую область представляют: женская команда Самарского государственного технического университета: Дарья Львова, Валерия Камынина, Анастасия Точилина, Софья Перепечина, тренер Ольга Владимировна Костромина; мужская команда Приволжского государственного университета путей сообщения: Сергей Евграшев, Андрей Поленов, Филипп Репин, Павел Хлыщенко, тренер Дмитрий Валерьевич Ермолаев.

Трансляции в группе.

Для проведения матчей на территории стадиона "Юность" оборудованы пять стационарных и 12 мобильных игровых площадок. Из них две площадки предназначены специально для юных участников Первенства Прикамья.

Стадион "Юность" — историческое для региона место в уличном баскетболе. Ранее здесь проходили крупные соревнования, собиравшие сотни игроков и болельщиков. После реконструкции спортивного объекта организаторы решили вернуть эту традицию.

За три дня участие в баскетбольном марафоне примут порядка 300 команд. В Суперфинале ПФО среди студентов ВУЗов в борьбу за почетный трофей вступят 14 мужских и 14 женских команд.