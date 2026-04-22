Защитник Михаил Кулагин покидает БК "Самара"

Защитник Михаил Кулагин покидает "Самару". Контракт с игроком расторгнут по соглашению сторон. Свою карьеру он продолжит в казанском УНИКСе.
Спортсмен присоединился к клубу летом 2023 года. Он представлял "Самару" на Матче звезд Единой Лиги ВТБ, помог команде впервые пробиться в плей-офф Лиги, бил снайперские рекорды, выводил команду на матчи в статусе капитана и, без сомнения, был одним из любимцев самарских болельщиков.
Всего за "Самару" Кулагин провел 76 матчей, он входит в десятку лучших игроков в новейшей истории клуба по набранным очкам и результативным передачам.
Последние комментарии
Что то подсказывает, что клуб будет неконкурентен. Второй Минск, который проигрывал 29 игр из 30.
почему молчанием обходится информация о "разгоне" всего 1997 года из команды. С кем потом играть будем то???
Вот кто истинные представители Самары! А Чёрные Крылья надо расформировать или продать.
Когда же этих позорников заберут куда-нибудь? Вроде, хотели продать?
Молодцы! Красные крылья так держать!