Защитник Михаил Кулагин покидает БК "Самара"

Защитник Михаил Кулагин покидает "Самару". Контракт с игроком расторгнут по соглашению сторон. Свою карьеру он продолжит в казанском УНИКСе.

Спортсмен присоединился к клубу летом 2023 года. Он представлял "Самару" на Матче звезд Единой Лиги ВТБ, помог команде впервые пробиться в плей-офф Лиги, бил снайперские рекорды, выводил команду на матчи в статусе капитана и, без сомнения, был одним из любимцев самарских болельщиков.

Всего за "Самару" Кулагин провел 76 матчей, он входит в десятку лучших игроков в новейшей истории клуба по набранным очкам и результативным передачам.