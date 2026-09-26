В субботу, 26 сентября, в первом матче нового сезона баскетбольная "Самара" в Саратове уступила "Автодору". Итог игры - 69:77.
На семь минут самарская команда перекрыла саратовцам все подступы к своему кольцу, сумев добиться небольшого задела на старте матча: 9:0. А когда и хозяева начали набирать очки — парой дальних попаданий от Андрея Саврасова (10 очков за четверть!) и Сергея Зоткина "Самара" удержала инициативу. И завершила первую четверть с уверенными "+12": 19:7.
Точной трехой (на этот раз от Захара Ведищева) самарцы начали и второй период. Но затем почти четыре минуты отбегали "всухую", позволив сопернику сократить разницу до минимума. Очень вовремя еще двумя подряд выстрелами из-за дуги отметился тот же Ведищев. "Автодор", впрочем, уже разогнался и вновь уйти в отрыв нашей команде не позволил. Но и лидерства "Самара" не упускала: 36:31 к большому перерыву.
Какое-то время благодаря попаданиям Евгения Минченко и Андрея Саврасова наша команда держалась впереди и в третьем периоде. Но к середине отрезка хозяева все-таки повели в счете: 43:44 не в нашу пользу. А у самарцев игра в нападении совершенно разладилась: всего 2 очка за шесть минут — к началу заключительной четверти отставание от соперника было уже заметным, 45:58.
За семь минут до финальной сирены оно выросло до "-17". Саратовцы явно поймали свою игру, попадания от Евгения Минченко и Артема Чеваренкова их ничуть не смутили, в какой-то момент они отрывались на 19 очков. Наша команда, наконец оживив нападение, пыталась перевернуть игру: две трехи от Андрея Саврасова, еще одна от Захара Ведищева — и всего "-9" за две минуты до конца матча (65:74). Но большего хозяева не позволили.
69:77 — поражение "Самары".
Следующий матч "Самара" проведет 4 октября: на своей площадке наша команда примет дебютанта Единой Лиги ВТБ, владивостокское "Динамо".
Последние комментарии
Что то подсказывает, что клуб будет неконкурентен. Второй Минск, который проигрывал 29 игр из 30.
почему молчанием обходится информация о "разгоне" всего 1997 года из команды. С кем потом играть будем то???
Вот кто истинные представители Самары! А Чёрные Крылья надо расформировать или продать.
Когда же этих позорников заберут куда-нибудь? Вроде, хотели продать?
Молодцы! Красные крылья так держать!