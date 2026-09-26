В субботу, 26 сентября, в первом матче нового сезона баскетбольная "Самара" в Саратове уступила "Автодору". Итог игры - 69:77.

На семь минут самарская команда перекрыла саратовцам все подступы к своему кольцу, сумев добиться небольшого задела на старте матча: 9:0. А когда и хозяева начали набирать очки — парой дальних попаданий от Андрея Саврасова (10 очков за четверть!) и Сергея Зоткина "Самара" удержала инициативу. И завершила первую четверть с уверенными "+12": 19:7.

Точной трехой (на этот раз от Захара Ведищева) самарцы начали и второй период. Но затем почти четыре минуты отбегали "всухую", позволив сопернику сократить разницу до минимума. Очень вовремя еще двумя подряд выстрелами из-за дуги отметился тот же Ведищев. "Автодор", впрочем, уже разогнался и вновь уйти в отрыв нашей команде не позволил. Но и лидерства "Самара" не упускала: 36:31 к большому перерыву.

Какое-то время благодаря попаданиям Евгения Минченко и Андрея Саврасова наша команда держалась впереди и в третьем периоде. Но к середине отрезка хозяева все-таки повели в счете: 43:44 не в нашу пользу. А у самарцев игра в нападении совершенно разладилась: всего 2 очка за шесть минут — к началу заключительной четверти отставание от соперника было уже заметным, 45:58.

За семь минут до финальной сирены оно выросло до "-17". Саратовцы явно поймали свою игру, попадания от Евгения Минченко и Артема Чеваренкова их ничуть не смутили, в какой-то момент они отрывались на 19 очков. Наша команда, наконец оживив нападение, пыталась перевернуть игру: две трехи от Андрея Саврасова, еще одна от Захара Ведищева — и всего "-9" за две минуты до конца матча (65:74). Но большего хозяева не позволили.

69:77 — поражение "Самары".

Следующий матч "Самара" проведет 4 октября: на своей площадке наша команда примет дебютанта Единой Лиги ВТБ, владивостокское "Динамо".