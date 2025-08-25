16+
Баскетбол Спорт

Команда Тольяттиазота стала чемпионом Самарской области по баскетболу 3х3

ТОЛЬЯТТИ. 25 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Сборная ТОАЗа по баскетболу 3×3 завоевала золото чемпионата Самарской области, повторив успех 2023 года. Победа в региональном чемпионате обеспечила команде предприятия выход на всероссийский уровень.

Фото: предоставлено АО "Тольяттиазот"

Соревнования, в которых приняли участие 20 команд из Самары, Тольятти и Новокуйбышевска, прошли в областной столице. В последний день чемпионата команда "Тольяттиазота" сыграла пять матчей, одержав победу в каждом из них.

В полуфинале и решающей игре за золото баскетболисты сборной предприятия встретились с командами из Самары: матч с AMG закончился со счетом 17:16, с "Легендой" — 7:6. Лучшим игроком чемпионата признан участник команды ТОАЗа Егор Панков.

Летний игровой сезон для сборной "Тольяттиазота" прошел максимально успешно — она стала обладателем Кубка Федерации баскетбола г. о. Тольятти по баскетболу 3×3, а прямо накануне чемпионата региона завоевала бронзу турнира "Кубок друзей", который проходил в Сергиевском районе Самарской области.

Ирина Филатова, директор по связям с общественностью АО "ТОАЗ":

"ТОАЗ поддерживает физическую активность своих сотрудников и пропагандирует здоровый образ жизни. Компания помогает развивать спорт в городе, открывая площадки для занятий на свежем воздухе и выступая организатором масштабных турниров. Команда предприятия, которая не впервые завоевывает престижные награды, — это образец спорта высоких достижений и прекрасный ориентир для подрастающего поколения, потому что баскетбол 3×3 — это всегда доступно, зрелищно и перспективно".

