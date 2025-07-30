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Баскетбол Спорт

FIBA наложила на БК "Самара" запрет на регистрацию новых игроков

САМАРА. 30 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Арбитражный трибунал Международной федерации баскетбола (FIBA) наложил на "Самару" запрет на международные трансферы и регистрацию новых игроков, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сайт организации.

Напомним, в прошлом году у БК "Самара" возникли проблемы с финансированием - клуб лишился ряда спонсоров. Областные власти планировали оказать поддержку клубу и подыскать новых спонсоров. В июне 2025 г. совет Единой лиги ВТБ принял решение сохранить команду в турнире.

"Самара" завершила прошедший регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ на предпоследнем, 11-м месте, выиграв девять из 44 матчей.

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Андрей Куропаткин 03 декабря 2024 13:05 В Самарской области создадут новый баскетбольный клуб

Что то подсказывает, что клуб будет неконкурентен. Второй Минск, который проигрывал 29 игр из 30.

имярек имярек 12 октября 2015 11:18 БК "Самара" подписал двух форвардов

почему молчанием обходится информация о "разгоне" всего 1997 года из команды. С кем потом играть будем то???

Иванов Александр 12 апреля 2015 16:53 БК "Самара-СГЭУ" выиграл регулярный чемпионат Суперлиги

Вот кто истинные представители Самары! А Чёрные Крылья надо расформировать или продать.

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Когда же этих позорников заберут куда-нибудь? Вроде, хотели продать?

Женя К 29 апреля 2014 08:34 Баскетболисты "Красных Крыльев" провели мастер-класс

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