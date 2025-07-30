FIBA наложила на БК "Самара" запрет на регистрацию новых игроков

Арбитражный трибунал Международной федерации баскетбола (FIBA) наложил на "Самару" запрет на международные трансферы и регистрацию новых игроков, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сайт организации.

Напомним, в прошлом году у БК "Самара" возникли проблемы с финансированием - клуб лишился ряда спонсоров. Областные власти планировали оказать поддержку клубу и подыскать новых спонсоров. В июне 2025 г. совет Единой лиги ВТБ принял решение сохранить команду в турнире.

"Самара" завершила прошедший регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ на предпоследнем, 11-м месте, выиграв девять из 44 матчей.