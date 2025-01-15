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Баскетбол Спорт

Правительство приняло решение о создании нового БК "Самара"

САМАРА. 15 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Председатель правительства Самарской области Михаил Смирнов подписал постановление о создании нового баскетбольного клуба. Он будет работать в форме автономной некоммерческой организации (АНО).

Фото: ©РИА Новости / Евгений Одиноков

О планах по созданию клуба стало известно в начале декабря 2024 года. Назвать его решили также как существующий — "Самара". Но как поясняли в правительстве, АНО не будет являться правопреемником действующего баскетбольного клуба. В основную команду будет принят новый главный тренер. Игроков будут набирать из воспитанников самарского баскетбола. Для усиления команды будут привлечены спортсмены из других клубов. 

Созданием АНО займется региональное министерство спорта. Целью является развитие профессионального и любительского баскетбола. Ожидается, что новый БК "Самара" будет участвовать в чемпионате России среди команд Единой лиги ВТБ в сезоне 2025–2026 годов.

Действующий клуб пока продолжает работать. Губернатор Вячеслав Федорищев сообщил об изменении ситуации с финансированием клуба. По его словам, ряд спонсоров по разным причинам решили прекратить поддержку команды.

Из-за финансовых проблем команду уже покинули несколько игроков-американцев. В конце 2024 г. в отставку ушел главный тренер Дражен Анзулович. Его заменил Владислав Коновалов.

Областные власти планировали оказать поддержку клубу и подыскать новых спонсоров.

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Последние комментарии

Андрей Куропаткин 03 декабря 2024 13:05 В Самарской области создадут новый баскетбольный клуб

Что то подсказывает, что клуб будет неконкурентен. Второй Минск, который проигрывал 29 игр из 30.

имярек имярек 12 октября 2015 11:18 БК "Самара" подписал двух форвардов

почему молчанием обходится информация о "разгоне" всего 1997 года из команды. С кем потом играть будем то???

Иванов Александр 12 апреля 2015 16:53 БК "Самара-СГЭУ" выиграл регулярный чемпионат Суперлиги

Вот кто истинные представители Самары! А Чёрные Крылья надо расформировать или продать.

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