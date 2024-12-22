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Баскетбол Спорт

Дражен Анзулович: "Спасибо болельщикам и удачи самарскому баскетболу"

САМАРА. 22 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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После поражения от "Пармы" (73:81) главный тренер "Самары" Дражен Анзулович подвел итоги матча, а также поделился, какие наставления дал новому тренеру "Самары" Владиславу Коновалову.

"Поздравляю "Парму" с победой. Также поздравляю свою команду, за те старания, которые она демонстрировала в третьей и четвертой четверти. Почему так начали? Могу сказать свое мнение: мы очень много сил оставили в игре с ЦСКА в среду. У нас была маленькая ротация, и игроки только разгонялись в первой четверти, давая гостям возможность набирать легкие очки. Состав не позволяет нам все 40 минут хорошо отрабатывать в защите. При этом в третьей и четвертой четвертях мы позволили сопернику набрать 30 очков — столько же, сколько в одной только первой. Жаль, что не было сил отработать так всю игру и получить возможность выиграть матч перед своими болельщиками. Но еще раз спасибо команде: игроки отдали все, что могли дать. Спасибо болельщикам и удачи самарскому баскетболу! Самара, победим!" — ответил тренер самарцев.

Также, Дражен Анзулович поделился, какие наставления дал новому тренеру "Самары" Владиславу Коновалову: "Не знаю, что дальше будет с "Самарой", эта работа будет за Камо Сергеевичем, кого он пригласит, что он будет делать. Я со своей стороны, желаю удачи клубу. Владислав Коновалов обладает всеми качествами, чтобы быть хорошим тренером", — подытожил Анзулович.

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