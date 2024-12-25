БК "Самара" возглавил Владислав Коновалов

БК "Самара" официально подтвердил, что главным тренером мужской баскетбольной команды станет Владислав Коновалов.

С начала 1990-х игровая, а затем и тренерская карьера Коновалова связаны, по большей части, с Самарой, где он успешно выступал, а затем работал в командах "ЦСК ВВС" и "Красные Крылья". Кроме того, он имеет опыт самостоятельной работы в командах "Тобол" (с которым становился серебряным призером Кубка и чемпионата Казахстана), "Енисей" и "Темп-СУМЗ-УГМК".

С лета 2022 г. Владислав Коновалов работал в БК "Самаре" ассистентом главного тренера. При его непосредственном участии клуб дебютировала в Единой Лиге ВТБ, а в прошлом сезоне впервые пробилась в плей-офф.

Напомним, после поражения от "Пармы" (73:81) главный тренер "Самары" Дражен Анзулович попрощался с клубом. В комментариях он говорил о Коновалове, как о новом главном тренере.