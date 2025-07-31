БК "Самара" подписал форварда Андрея Саврасова

Форвард Андрей Саврасов продолжит карьеру в "Самаре".

Выступал за юношескую, молодежную, фарм- и основную команды "Зенита" (2016-2019). Провел пять сезонов в NCAA, выступая за команды университетов Texas Tech (2019/2020), Georgia Southern (2020-2023) и Duquesne University of Pittsburgh (2023/2024).

В 2024 г. вернулся в Россию, отыграв сезон за "Иркут".

Бронзовый призер первенства ДЮБЛ, включен в символическую пятерку (2017). Включен во во вторую символическую пятерку конференции Sun Belt (NCAA, 2023). Участник "Мартовского безумия" NCAA (2024). Включен в символическую пятерку регулярного чемпионата Суперлиги (2025).

Привлекался в сборные России различных возрастов. Победитель дивизиона B первенства Европы U16 (2016). Участник чемпионата Европы U18 (2017). Участник просмотрового сбора национальной сборной России (2025).

В сезоне-2024/2025 провел 32 матча в Суперлиге, в которых в среднем набирал 13,6 очка и делал 7,3 подбора (по обоим показателям — в топ-5 чемпионата) и 2,3 передачи.

"Я очень рад присоединиться к "Самаре". На предстоящий сезон, на предстоящую нам работу я смотрю с позитивом. Было много факторов, почему я выбрал именно "Самару". В первую очередь, этот вариант показался мне привлекательным по баскетбольным причинам. С нетерпением жду начала сезона и первых матчей. Надеюсь, я не подведу ожидания самарских болельщиков!", - сказал Саврасов.