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Баскетбол Спорт

Артем Чеваренков и Дмитрий Чебуркин подписали контракты с "Самарой"

САМАРА. 31 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Защитник Артем Чеваренков и форвард Дмитрий Чебуркин пополнили состав БК "Самара", сообщает пресс-служба клуба. Оба игрока являются воспитанниками самарского баскетбола. Первый тренер — Василий Коннов.

Фото: пресс-служба БК "Самара"

Артем Чеваренков выступал за юношескую, молодежную и основную команды "Самары" (2013-2019, январь–май 2022), "Урал" (август 2019 — январь 2020 г.), "Иркут" (январь–март 2020 г.), "Барнаул" (август 2020 — декабрь 2021 г.), "Химки" (2022-2024), фарм- и основную команду "Локомотива-Кубань" в Единой Лиге ВТБ и Суперлиге (2024/2025).

Чемпион Суперлиги-1 (2019). Чемпион Суперлиги-2 (2021), включен в символическую пятерку турнира. Обладатель Кубка России (2022).

Серебряный призер первенства ДЮБЛ (2014). Бронзовый призер ЕЮБЛ (2014). Бронзовый призер Единой молодежной лиги ВТБ (2017). Серебряный призер Суперлиги-1 (2018). Серебряный (2024) и бронзовый (2023) призер Суперлиги.

В сезоне-2024/2025 провел 25 матчей в Суперлиге за "СШОР-Локомотив-Кубань", в которых в среднем набирал 12,5 очка и делал 2,6 подбора, 6,2 передачи (второй показатель в чемпионате) и 1,2 перехвата. Также сыграл в 6 матчах Лиги ВТБ в составе "Локомотива-Кубань".

В 2013-2019 и 2022 гг. Чеваренков провел за "Самару" 158 официальных матчей — это четвертый показатель в новейшей истории нашего клуба.

Дмитрий Чебуркин в 2014–2019 гг. выступал за юношескую, молодежную и фарм- команды подмосковных "Химок" (2014-2019). В 2019–2023 гг. сосредоточился на баскетболе 3×3, выступал за команды "Гагарин", "Королев" и Bionord Pro, привлекался в сборную России. В сентябре 2023 г. вернулся в баскетбол 5×5, два сезона отыграл за "ПАРМУ".

Победитель первенства ДЮБЛ (2015). Серебряный (2017) и бронзовый (2016) призер Единой молодежной лиги ВТБ (2017). Чемпион России (2020), обладатель Кубка и Суперкубка России (2021) по баскетболу 3×3, серебряный призер Мирового тура (2021). 

В сезоне-2024/2025 провел 39 матчей в Единой Лиге ВТБ, в которых в среднем набирал 2,9 очка и делал 1,9 подбора. 

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Последние комментарии

Андрей Куропаткин 03 декабря 2024 13:05 В Самарской области создадут новый баскетбольный клуб

Что то подсказывает, что клуб будет неконкурентен. Второй Минск, который проигрывал 29 игр из 30.

имярек имярек 12 октября 2015 11:18 БК "Самара" подписал двух форвардов

почему молчанием обходится информация о "разгоне" всего 1997 года из команды. С кем потом играть будем то???

Иванов Александр 12 апреля 2015 16:53 БК "Самара-СГЭУ" выиграл регулярный чемпионат Суперлиги

Вот кто истинные представители Самары! А Чёрные Крылья надо расформировать или продать.

Иванов Александр 12 апреля 2015 16:51 "Красные Крылья" дома проиграли "Локомотиву-Кубани"

Когда же этих позорников заберут куда-нибудь? Вроде, хотели продать?

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Молодцы! Красные крылья так держать!

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