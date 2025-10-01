16+
Баскетбол Спорт

Владислав Коновалов: "Мы дали сопернику почувствовать ритм игры, а сами его потеряли"

САМАРА. 1 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
После поражения от ЦСКА (63:82) главный тренер БК "Самара" Владислав Коновалов оценил игру обновленной команды в первом матче сезона, а также рассказал, к какому туру волжане сыграются.

"Дебют в новом сезоне получился достаточно неплохим. Да, мы проиграли, но многие наши игроки только-только почувствовали дух Единой Лиги ВТБ, этот баскетбол — контактный и скоростной. Мы пытались агрессивно играть на боллхендерах, но, может быть, атаковали их слишком сильно и пропускали мячи внутрь, Джекири и Жан-Шарль набрали очень много очков из "краски". Здесь у нас не получилось. Плюс подбор, который мы проиграли, хотя перед матчем говорили, что это важный фактор, если мы хотим конкурировать с таким соперником.

Переломным моментом сегодня стала концовка первого периода: мы немного сломались, не забили — и ЦСКА вернулся в игру. Мы дали сопернику почувствовать ритм игры, а сами его потеряли. Сейчас нам нужно очиститься и продолжать дальше. Да, травмы преследуют нас, мы пытаемся из этого как-то выкарабкаться. Молодежь нам помогает слегка, мы с ними работаем на тренировках, они прогрессируют прямо на глазах, получают игровые минуты и приносят очки, тем самым радуя наших болельщиков", — отметил тренер самарцев. 

В дополнение, Владислав Николаевич ответил, сколько нужно туров для того, чтобы новая команда сыгралась: "У меня на этот счет есть четкое мнение. Знаю, что многие специалисты приходят, подписывают на три года контракт и говорят, что им нужно пару лет, чтобы сделать команду. Они сидят и готовят команду из лучших игроков мира. У меня есть опыт тренера, ассистента главного и главного. То есть твоя команда играет только в феврале, как ты задумал в августе. В ноябре появляется какой-то рисунок, но февраль — это та игра, которую именно команда должна показывать".

