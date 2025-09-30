Президентская академия и ОТП Банк заключили соглашение о сотрудничестве

19 сентября, в День Академии, Президентская академия (РАНХиГС) и ОТП Банк подписали соглашение о сотрудничестве. Подписание стало частью торжественной программы праздника и подчеркнуло стремление обеих сторон к развитию практико-ориентированного образования, интеграции бизнеса и науки, а также созданию для студентов новых возможностей профессионального роста.
Документ направлен на укрепление взаимодействия в сфере образования, науки и практической подготовки студентов. Стороны договорились о проведении совместных мероприятий — конференций, семинаров и круглых столов, интеграции кейсов банка в образовательные программы, разработке новых учебных курсов и модулей. Особое внимание будет уделено организации практик и стажировок студентов в подразделениях банка, что позволит будущим специалистам познакомиться с современными технологиями финансового сектора и получить первый профессиональный опыт.
Соглашение также предусматривает развитие карьерных траекторий для студентов Президентской академии: участие представителей банка в профориентационных мероприятиях, мастер-классах и консультациях, а также совместные инициативы в области цифровой грамотности и финансовых технологий.
Проректор Президентской академии Владимир Колодкин отметил: "Подписание соглашения с ОТП Банком — важный шаг в развитии нашей образовательной экосистемы. Оно позволяет студентам не только учиться по современным программам, но и сразу видеть, как их знания применяются в реальной работе финансовых организаций. Это расширяет горизонты профессионального выбора и делает обучение более практичным и востребованным".
Начальник отдела развития молодежных программ ОТП Банка Екатерина Новикова отметила: "Цифровая трансформация начинается с людей. Подписывая это соглашение, мы подключаем самый мощный источник инноваций — энергию и свежий взгляд молодежи. Для студентов это шанс построить карьеру, для Академии — усилить практическую составляющую, для банка — получить доступ к самым мотивированным и идейным молодым специалистам".
Сотрудничество между Президентской академией и ОТП Банком станет основой для долгосрочного партнёрства, ориентированного на подготовку специалистов, способных решать задачи современной экономики и работать на передовой финансовых технологий.
