Россельхозбанк повысил кешбэк по картам МИР до 25%

В честь юбилея Россельхозбанк запустил акцию "25 лет нам, бонусные баллы вам!" по дебетовым и кредитным картам платёжной системы МИР с повышенным кешбэком 25% на целых три месяца.

Для участия в акции необходимо оформить дебетовую карту "Своя Плюс" или кредитную карту "Своя" платёжной системы МИР, в рамках программы лояльности ежемесячно выбирать 5 любимых категорий покупок в приложении и на протяжении трёх месяцев подряд выполнять только одно из следующих условий:

Совершить не менее 5 (пяти) расходных операций на общую сумму не менее 25 000 (двадцати пяти тысяч) рублей только по дебетовой карте или только по кредитной карте;

Получать на счет дебетовой карты пенсионные или зарплатные зачисления и совершить покупки в выбранных категориях с использованием этой карты.

Максимальный кешбэк 25% начисляется за операции, совершенные в выбранных категориях (за исключением категории "1% на всё"), не позднее последнего рабочего дня месяца, который следует за третьим месяцем выполнения клиентом условий акции. Полученные баллы можно конвертировать в рубли или использовать для совершения покупок у партнёров: фермерских продуктов, путешествий, товаров ручной работы и т. д.

"По случаю юбилея Россельхозбанка мы запустили акцию "25 лет нам, бонусные баллы вам!" для наших клиентов. Повышенный кешбэк до 25% по дебетовым и кредитным продуктам Россельхозбанка позволяет получать больше преимуществ от ежедневных покупок", — отметила руководитель Блока розничного бизнеса Россельхозбанка Людмила Корсакова.

Акция действует с 25.08.2025 по 31.01.2026 (период выполнения условий акции с 25.08.2025 по 31.12.2025).

Подробную информацию по правилам акции и продуктам можно получить в отделениях банка, мобильном приложении, по номеру телефона Контакт-центра и на официальном сайте www.rshb.ru.