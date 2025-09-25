16+
НОВИКОМ обсудил меры государственной поддержки на форуме в Воронеже

САМАРА. 25 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Банк НОВИКОМ (входит в холдинг "РТ-Финанс" — центр компетенций финансовых услуг Госкорпорации Ростех), обладающий многолетним опытом работы с предприятиями высокотехнологичных отраслей, представил в Воронеже свои подходы к организации финансирования промышленности. Конференция, организованная банком в рамках юбилейного XV Воронежского промышленного форума, была посвящена мерам поддержки предприятий и развитию международного сотрудничества.

Мероприятие объединило представителей промышленности, бизнеса, финансового сектора, государственных структур и институтов развития Воронежской области.

На протяжении многих лет НОВИКОМ финансирует производственные предприятия и поддерживает их цепочки кооперации. Экспертиза банка позволяет компаниям решать как стратегические, так и текущие задачи, обеспечивая доступ к инструментам, способствующим устойчивому развитию и росту промышленности в регионах.

В ходе конференции представители банка рассказали о стратегии развития банка и задачах, направленных на повышение доступности финансовых инструментов и оптимизацию бизнес-процессов.

"Сегодня НОВИКОМ предлагает конкурентоспособные решения для крупного корпоративного сектора, предприятий малого и среднего бизнеса, а также розничных клиентов. Мы последовательно совершенствуем сервисы и расширяем линейку продуктов, ориентируясь на потребности промышленности и задачи ее устойчивого развития", — отметил управляющий офисом НОВИКОМа в Воронеже Илья Лазукин.

Отдельный блок конференции был посвящен мерам государственной поддержки, которые сегодня являются эффективным инструментом развития производственного сектора. Начальник отдела взаимодействия с государственными органами НОВИКОМа Алексей Грабаров в своем выступлении отдельно остановился на механизме кластерной инвестиционной платформы (КИП), в рамках которой кредитуются крупные проекты по созданию приоритетной продукции. Например, НОВИКОМ с помощью КИП профинансировал создание новой модели АВТОВАЗа Lada Iskra, а также поддерживает производителя вагонов для метрополитена АО "Метровагонмаш".

Особое внимание эксперт НОВИКОМа уделил займам Фонда развития промышленности (ФРП), которые остаются одним из наиболее востребованных инструментов финансирования для малого и среднего бизнеса. ФРП предоставляет займы под 3-5% по различным программам, а НОВИКОМ в этом взаимодействии выступает поставщиком банковских гарантий или софинансирования.

Руководитель Торгово-промышленной палаты Воронежской области Сергей Петровский рассказал о том, чем ТПП может помочь производителям при осуществлении внешнеэкономической деятельности (ВЭД). Это, прежде всего, разветвленная сеть зарубежных представительств, оказывающих консультационные и другие услуги. Помимо этого, палата проводит деловые мероприятия, выдвигает законодательные инициативы, организует зарубежные миссии и оформляет ряд необходимых для ведения ВЭД документов. Все это позволяет российским производителям более эффективно работать с иностранными партнерами и представлять свою продукцию за рубежом.

Конференция показала востребованность диалога бизнеса, власти и финансовых институтов для выработки совместных решений в интересах промышленности. НОВИКОМ продолжит активную работу в регионе, предлагая предприятиям комплекс инструментов для устойчивого развития и расширения их возможностей на внутреннем и внешнем рынках.

