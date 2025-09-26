Россельхозбанк представил новый сервис финансового расчета инвестиций для старта агробизнеса

В рамках платформы "Свое Фермерство" Россельхозбанка запущен новый функционал расчета инвестиционных затрат в разделе "Агростарт", который поможет начинающим фермерам получить расчет вложений при открытии своего дела в аграрной сфере.

Сервис расчета стоимости и экономической эффективности проекта предоставляет детализацию инвестиционных затрат на основе доказавших свою эффективность бизнес-планов. В рамках сервиса начинающим аграриям доступен подробный перечень оборудования или товаров для запуска выбранного бизнес-направления с указанием стоимости и необходимого количества товаров.

Новый функционал внедрен в разделе "Идеи для бизнеса" в направлении "Животноводство" для КРС, поскольку бизнес-планы в данной сфере пользуются наибольшей популярностью у начинающих фермеров. В ближайшее время сервис будет масштабирован и на другие бизнес-направления.

Уникальность сервиса состоит в том, что инвестиционные затраты рассчитываются на основе средних цен на товары для агробизнеса из актуального каталога товаров маркетплейса Свое Фермерство. Это позволяет получать достоверную информацию о необходимых вложениях в режиме реального времени, а также перейти к подбору и покупке оборудования в 2 клика. Интеграция с маркетплейсом не только дает расчет инвестиций, но и позволяет быстро и удобно приобрести товары для запуска бизнеса в рамках одного цифрового ресурса.

"В рамках экосистемы "Свое Фермерство" от Россельхозбанка мы продолжаем создавать инструменты и сервисы, позволяющие упростить путь от идеи до старта собственного дела в сельском хозяйстве. Новый сервис поможет не просто спрогнозировать объем требуемых инвестиций в дело, но и удобно осуществить закупку необходимых товаров", — отмечает заместитель председателя правления Россельхозбанка Елена Батурова.

Информационный ресурс "Агростарт" появился на платформе Свое Фермерство в 2023 году и представил начинающим аграриям ресурс полезных сервисов от поиска идей для агробизнеса до подробных бизнес-планов. Пользователям платформы доступны подсказки по выбору бизнес-направлений, подробные рекомендации по приобретению необходимого оборудования и материалов, расчеты потенциальной доходности. Сервис продолжает активно развиваться: за текущий год на платформе появилось пятнадцать новых бизнес-планов и одиннадцать финансовых расчетов на основе реальных бизнес моделей от выпускников Школы фермера от Россельхозбанка.