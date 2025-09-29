16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Как приручить деньги: пять простых шагов к накоплениям СберЛизинг поставит 14 новых троллейбусов для города Тольятти Торговля, агробизнес и строительство чаще всего побуждают владельцев страховать риски Школьники Самарской области станут "разработчиками технологий будущего" Каждый второй российский технопредприниматель вдохновляется успешными кейсами внутри страны

Банки Финансы

LADA — самая страхуемая марка этого лета в Самарской области

САМАРА. 29 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 283
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

За лето 2025 года водители из Самарской области заключили в СберСтраховании на 52% больше договоров каско, чем за аналогичный период прошлого года. Самой страхуемой маркой в регионе стала российская LADA, на неё пришлось 27% от всех полисов для легковых авто, оформленных в компании.

Экосистема Сбера для автолюбителей и СберСтрахование подвели автоитоги лета 2025 года. Аналитики изучили, какие автомобили россияне чаще покупали онлайн и страховали по каско в июне–августе.

На втором месте Haval (15%), следом идут Geely (10%), Chery (5%) и Changan (4%). Прошлым летом топ-5 существенно отличался: на первом месте была Geely, за ней шли Haval, LADA, Kia и Toyota.  

В целом по стране автолюбители оформили в СберСтраховании более 15 тыс. страховых полисов каско за лето — на 20% больше, чем за июнь–август прошлого года. Самой страхуемой маркой стала отечественная LADA — на неё пришлось 10% от всех заключённых договоров каско для легковых машин за этот период.

Чаще остальных автомобили страховали водители из Москвы (24% от всех договоров каско, заключённых в первом полугодии 2025 года), Санкт-Петербурга (13%) и Московской области (11%).

По данным сервиса СберАвто, входящего в экосистему Сбера для автолюбителей, 96% продаж пришлось на подержанные авто, 4% — на новые. Медианный чек на покупку авто с пробегом прошедшим летом составил 1 млн рублей (медианный год производства приобретаемых авто — 2014-й), медианная стоимость нового автомобиля — 1,6 млн рублей. Средний чек выданного автокредита, по данным Сбера, составил 1,39 млн рублей.

Самыми востребованными брендами авто стали:

  1. LADA — на нее пришлось 11% от общего количества сделок на платформе СберАвто за три месяца. В тройку самых востребованных моделей вошли Granta, Vesta и Largus;
  2. Kia — 10% (Rio, Ceed, Sportage);
  3. Toyota — 9% (Camry, Corolla, RAV4);
  4. Hyundai — 8% (Solaris, Creta, Elantra);
  5. Volkswagen — 7% (Polo, Tiguan, Passat);
  6. Nissan — 5% (Qashqai, X-Trail, Teana);
  7. Honda — 4% (Accord, Civic, Freed);
  8. BMW — 4% (X5, 3-Series, X3);
  9. Skoda — 3% (Octavia, Rapid, Superb);
  10. Ford — 3% (Focus, Kuga, Mondeo).

Руслан Вестеровский, старший вице-президент, руководитель блока "Управление благосостоянием" Сбербанка: "Автомобиль сегодня — это целая цепочка решений и расходов: покупка, кредит, страховка, техобслуживание, ремонт. Для владельца это десятки шагов и затрат на протяжении всего срока эксплуатации. Сбер позволяет пройти этот путь в одном окне и быть уверенным, что на каждом этапе есть надёжная защита. Стоимость деталей и ремонта за последние годы выросла в разы: даже мелкое ДТП оборачивается серьёзным счётом. Поэтому всё больше людей выбирают каско — только этим летом количество оформленных полисов выросло на 20% к прошлому году. Средняя выплата составила 180 тыс. рублей — в три раза больше средней стоимости полиса, а максимальный платёж превысил 12 млн. В таких условиях каско становится незаменимым помощником, который позволяет восстановить автомобиль без незапланированных трат или получить достойную компенсацию, если восстановление невозможно".

Наталья Красулина, управляющий Самарским отделением Сбербанка: "Покупка автомобиля — серьёзное решение, требующее больших финансовых вложений. Чтобы меньше волноваться о возможных инцидентах с новым авто и соответствующих расходах, мы рекомендуем оформлять страховку. Полис добровольного страхования каско даёт гарантию, что в случае непредвиденной ситуации, например, ДТП, угона или даже упавшего на капот дерева владелец машины получит компенсацию".

Гид потребителя

Последние комментарии

Петр Югов 25 сентября 2025 09:32 "Стильно, модно, молодежно": зачем банки выпускают светящиеся карты

Классно, что финансовые продукты приобретают визуальный характер — светящиеся карты точно обращают на себя внимание.

Олег Васильев 23 мая 2025 05:37 Станислав Кузнецов: "Без глобального сотрудничества победить киберпреступность невозможно"

Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде

Михаил Назаров 20 мая 2025 10:01 Сбер внедрил функцию AI-дизайна карт в мобильное приложение "СберБанк Онлайн"

Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё

Сергей Устюгов 25 сентября 2024 11:11 Клиенты Сбера могут оплачивать улыбкой покупки в модном сегменте

Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.

Максим Гусев 09 сентября 2024 09:36 Специалисты рассказали, как телефонные мошенники запугивают своих жертв

Такие схемы опасны, так как жертвы находятся под сильным психологическим давлением и перестают доверять своим близким. Это напоминает нам о важности быть бдительными и не бояться делиться с близкими подозрительными ситуациями.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5