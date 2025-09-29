LADA — самая страхуемая марка этого лета в Самарской области

За лето 2025 года водители из Самарской области заключили в СберСтраховании на 52% больше договоров каско, чем за аналогичный период прошлого года. Самой страхуемой маркой в регионе стала российская LADA, на неё пришлось 27% от всех полисов для легковых авто, оформленных в компании.
Экосистема Сбера для автолюбителей и СберСтрахование подвели автоитоги лета 2025 года. Аналитики изучили, какие автомобили россияне чаще покупали онлайн и страховали по каско в июне–августе.
На втором месте Haval (15%), следом идут Geely (10%), Chery (5%) и Changan (4%). Прошлым летом топ-5 существенно отличался: на первом месте была Geely, за ней шли Haval, LADA, Kia и Toyota.
В целом по стране автолюбители оформили в СберСтраховании более 15 тыс. страховых полисов каско за лето — на 20% больше, чем за июнь–август прошлого года. Самой страхуемой маркой стала отечественная LADA — на неё пришлось 10% от всех заключённых договоров каско для легковых машин за этот период.
Чаще остальных автомобили страховали водители из Москвы (24% от всех договоров каско, заключённых в первом полугодии 2025 года), Санкт-Петербурга (13%) и Московской области (11%).
По данным сервиса СберАвто, входящего в экосистему Сбера для автолюбителей, 96% продаж пришлось на подержанные авто, 4% — на новые. Медианный чек на покупку авто с пробегом прошедшим летом составил 1 млн рублей (медианный год производства приобретаемых авто — 2014-й), медианная стоимость нового автомобиля — 1,6 млн рублей. Средний чек выданного автокредита, по данным Сбера, составил 1,39 млн рублей.
Самыми востребованными брендами авто стали:
- LADA — на нее пришлось 11% от общего количества сделок на платформе СберАвто за три месяца. В тройку самых востребованных моделей вошли Granta, Vesta и Largus;
- Kia — 10% (Rio, Ceed, Sportage);
- Toyota — 9% (Camry, Corolla, RAV4);
- Hyundai — 8% (Solaris, Creta, Elantra);
- Volkswagen — 7% (Polo, Tiguan, Passat);
- Nissan — 5% (Qashqai, X-Trail, Teana);
- Honda — 4% (Accord, Civic, Freed);
- BMW — 4% (X5, 3-Series, X3);
- Skoda — 3% (Octavia, Rapid, Superb);
- Ford — 3% (Focus, Kuga, Mondeo).
Руслан Вестеровский, старший вице-президент, руководитель блока "Управление благосостоянием" Сбербанка: "Автомобиль сегодня — это целая цепочка решений и расходов: покупка, кредит, страховка, техобслуживание, ремонт. Для владельца это десятки шагов и затрат на протяжении всего срока эксплуатации. Сбер позволяет пройти этот путь в одном окне и быть уверенным, что на каждом этапе есть надёжная защита. Стоимость деталей и ремонта за последние годы выросла в разы: даже мелкое ДТП оборачивается серьёзным счётом. Поэтому всё больше людей выбирают каско — только этим летом количество оформленных полисов выросло на 20% к прошлому году. Средняя выплата составила 180 тыс. рублей — в три раза больше средней стоимости полиса, а максимальный платёж превысил 12 млн. В таких условиях каско становится незаменимым помощником, который позволяет восстановить автомобиль без незапланированных трат или получить достойную компенсацию, если восстановление невозможно".
Наталья Красулина, управляющий Самарским отделением Сбербанка: "Покупка автомобиля — серьёзное решение, требующее больших финансовых вложений. Чтобы меньше волноваться о возможных инцидентах с новым авто и соответствующих расходах, мы рекомендуем оформлять страховку. Полис добровольного страхования каско даёт гарантию, что в случае непредвиденной ситуации, например, ДТП, угона или даже упавшего на капот дерева владелец машины получит компенсацию".
