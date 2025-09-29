Водитель МАЗа, сбивший насмерть женщину в Самаре, отправится в колонию-поселение

В Самаре суд вынес приговор автомобилисту, участвовавшему в смертельном ДТП. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Напомним, 23 мая 2024 г. 21-летний водитель МАЗа на ул. Неверова, в районе дома № 39,56-летнюю сбил женщину, которая шла вдоль края проезжей части по линии тротуара. Пострадавшую госпитализировали, но она скончалась.

Водитель признал вину и частично возместил моральный вред. Суд назначил ему два года лишения свободы в колонии-поселения и на два года лишил водительских прав.