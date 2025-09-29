Водитель МАЗа, сбивший насмерть женщину в Самаре, отправится в колонию-поселение

В Самаре суд вынес приговор автомобилисту, участвовавшему в смертельном ДТП. Об этом сообщает региональная прокуратура.
Напомним, 23 мая 2024 г. 21-летний водитель МАЗа на ул. Неверова, в районе дома № 39,56-летнюю сбил женщину, которая шла вдоль края проезжей части по линии тротуара. Пострадавшую госпитализировали, но она скончалась.
Водитель признал вину и частично возместил моральный вред. Суд назначил ему два года лишения свободы в колонии-поселения и на два года лишил водительских прав.
Последние комментарии
За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.
Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.
Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???
А товарищи газелисты исключительно брюнеты? Так?
В США за анологичное преступление, расхитители получили ьы по 25 с гаком.