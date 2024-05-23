Грузовик наехал на женщину в самарском поселке Шмидта

В четверг, 23 мая, в п. Шмидта в Железнодорожном районе участником ДТП стал 21-летний водитель грузового автомобиля МАЗ, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
По предварительным данным полицейских, в 12:20, при начале движения, в нарушении п. 8.1 ПДД РФ, в районе д. №39 по ул. Неверова он наехал на 56-летнюю женщину-пешехода.
В результате ДТП женщина пострадала и с места происшествия была госпитализирована.
Полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!