Грузовик наехал на женщину в самарском поселке Шмидта

В четверг, 23 мая, в п. Шмидта в Железнодорожном районе участником ДТП стал 21-летний водитель грузового автомобиля МАЗ, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, в 12:20, при начале движения, в нарушении п. 8.1 ПДД РФ, в районе д. №39 по ул. Неверова он наехал на 56-летнюю женщину-пешехода.

В результате ДТП женщина пострадала и с места происшествия была госпитализирована.

Полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося.