Самарчанка до смерти избила женщину в сауне

В Самаре суд вынес приговор по делу об избиении, приведшем к смерти. Об этом сообщает региональная прокуратура.
В октябре 2024 г. 43-летняя женщина отдыхала со знакомыми в сауне на ул. Черемшанской. Там она поссорилась с другой посетительнице и избила ее. Потерпевшая уехала домой. Через два дня ей стало хуже, а еще через день она скончалась в больнице от серьезной закрытой черепно-мозговой травмы.
В итоге суд признал самарчанку в умышленном нанесении тяжких травм, повлекших смерть. Ей назначили пять с половиной лет лишения свободы в колонии общего режима.
