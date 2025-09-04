По делу с бывшим замминистра здравоохранения Самарской области запросили реальные сроки

Суд Кировского района Самары заканчивает процесс по громкому уголовному делу экс-замглавы минздрава Самарской области Асланбека Майрамукаева, бывшего замглавврача больницы им. Середавина Алексея Ошуркова, а также бизнесменов Сослана Бериева и Сослана Дзансолова.

Согласно отметкам на сайте суда, 4 сентября должны были зачитать приговор "медицинской четверке". Но в суде на вопрос журналиста Волга Ньюс уточнили, что зачитают решение, скорее всего, в понедельник, 8 сентября. Как удалось уточнить у источников, знакомых с ходом процесса, подозреваемым запросили реальные сроки наказания.

Напомним, следствие считает, что с сентября по декабрь 2021 г. замминистра здравоохранения и еще несколько человек создали условия, при которых к закупкам медицинского оборудования были допущены только две компании. Из-за фиктивных конкурсных процедур с аффилированными фирмами по завышенным ценам заключили два контракта на общую сумму более 34 млн рублей.

Предположительно, ущерб превысил 9 млн руб., эти деньги участники сговора поделили между собой. Сообщалось, что руководители фирм заключили соглашения о сотрудничестве и дела в отношении них были выделены в отдельные производства. Как ранее комментировал адвокат Дзансолова Тимофей Михеев, сторона защиты полагает, "что органы следствия поспешили квалифицировать действия подсудимых как мошенничество" и что речь скорее может идти об "ограничении конкуренции".

Интересно, что ранее Майрамукаеву уже вынесли приговор по другому делу — о получении взятки. Суд решил, что в 2022 г. мужчина потребовал от директора ООО "ДМ-Групп" "откат" 15 млн руб. за заключение договоров на поставку медицинского оборудования на общую сумму более 147 млн рублей. Недавно стало известно, что Асленбек Майрамукаев просит отправить его на СВО.