Бывший замглавы минздрава Самарской области Майрамукаев просит отправить его на СВО

Экс-заместитель министра здравоохранения Самарской области Асланбек Майрамукаев обратился к военкому и военному прокурору с просьбой отправить его на СВО. Информацию подтвердил адвокат бывшего чиновника Тимофей Михеев.
2 июля 2024 г. Октябрьский районный суд Самары признал Майрамукаева виновным в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и назначили девять с половиной лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом 45 млн рублей. Также его на шесть лет лишили права быть представителем власти и занимать должности с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями.
Сообщается, что с октября 2024 года Майрамукаев несколько раз обращался в военные комиссариаты и что он включен в перечень кандидатов для поступления на военную службу по контракту.
"Помимо высокой физической подготовки, моральной устойчивости и умственных способностей, Майрамукаев А.А. имеет специальные познания и обширный опыт работы в области информационных технологий (IT), которые, безусловно, могут быть успешно применены в зоне проведения СВО", - приводит доводы в обращении юрист.
Последнее письмо направлено в июне. Напомним, сейчас Майрамукаев находится под судом по еще одному "медицинскому" уголовному делу. В новом обвинении речь идет о допуске к работе только аффилированных компаний. Если его признают виновным и в этот раз, то к прошлому сроку лишения свободы могут добавить новый.
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.