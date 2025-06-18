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Происшествия

Бывший замглавы минздрава Самарской области Майрамукаев просит отправить его на СВО

САМАРА. 18 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Экс-заместитель министра здравоохранения Самарской области Асланбек Майрамукаев обратился к военкому и военному прокурору с просьбой отправить его на СВО. Информацию подтвердил адвокат бывшего чиновника Тимофей Михеев.

Фото: Ксения Штефан

2 июля 2024 г. Октябрьский районный суд Самары признал Майрамукаева виновным в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и назначили девять с половиной лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом 45 млн рублей. Также его на шесть лет лишили права быть представителем власти и занимать должности с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями.

Сообщается, что с октября 2024 года Майрамукаев несколько раз обращался в военные комиссариаты и что он включен в перечень кандидатов для поступления на военную службу по контракту.

"Помимо высокой физической подготовки, моральной устойчивости и умственных способностей, Майрамукаев А.А. имеет специальные познания и обширный опыт работы в области информационных технологий (IT), которые, безусловно, могут быть успешно применены в зоне проведения СВО", - приводит доводы в обращении юрист.

Последнее письмо направлено в июне. Напомним, сейчас Майрамукаев находится под судом по еще одному "медицинскому" уголовному делу. В новом обвинении речь идет о допуске к работе только аффилированных компаний. Если его признают виновным и в этот раз, то к прошлому сроку лишения свободы могут добавить новый. 

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Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

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