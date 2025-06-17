По делу бывшего замглавы самарского минздрава Майрамукаева назначили новую экспертизу

Суд назначил экономическую экспертизу по уголовному делу Сослана Бериева, Сослана Дзансолова, экс-замглавы минздрава Самарской области Асланбека Майрамукаева и бывшего замглавврача больницы им. Середавина Алексея Ошуркова. Об этом сообщили Волга Ньюс участники процесса.

Напомним, следствие считает, что с сентября по декабрь 2021 г. замминистра здравоохранения и еще несколько человек создали условия, при которых к закупкам медицинского оборудования были допущены только две компании. Из-за фиктивных конкурсных процедур с аффилированными фирмами по завышенным ценам заключили два контракта на общую сумму более 34 млн рублей.

Предположительно, ущерб превысил 9 млн руб., эти деньги участники сговора поделили между собой. Сообщалось, что руководители фирм заключили соглашения о сотрудничестве и дела в отношении них были выделены в отдельные производства. Одному из бизнесменов вынесли обвинительный приговор. По данным Волга Ньюс, Дзансолову вменяют один эпизод мошенничества - речь идет о непосредственных операциях с деньгами при поставке в больницу им. Середавина. Он признает вину. Как ранее комментировал адвокат Дзансолова Тимофей Михеев, сторона защиты полагает, "что органы следствия поспешили квалифицировать действия подсудимых как мошенничество" и что речь скорее может идти об "ограничении конкуренции".



Суд решил уточнить сумму ущерба. Предполагается, что экспертиза может быть готова к концу месяца. При этом потерпевшие признают вину и возместили сумму ущерба (ту, которая изначально была обозначена в уголовном деле).



Ранее Майрамукаеву уже вынесли приговор по другому делу - о получении взятки. Суд решил, что в 2022 г. мужчина потребовал от директора ООО "ДМ-Групп" "откат" 15 млн руб. за заключение договоров на поставку медицинского оборудования на общую сумму более 147 млн рублей.