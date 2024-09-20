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Суды Происшествия

В Самаре начали рассматривать второе уголовное дело бывшего замминистра здравоохранения

САМАРА. 20 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Суд Кировского района Самары начал рассматривать уголовное дело предпринимателей Сослана Бериева, Сослана Дзансолова экс-замглавы минздрава Самарской области Асланбека Майрамукаева и бывшего заместителя — главврача больницы им. Середавина Алексея Ошуркова. Информация размещена на сайте суда.

Напомним, следствие считает, что с сентября по декабрь 2021 г. замминистра здравоохранения и еще несколько человек создали условия, при которых к закупкам медицинского оборудования были допущены только две компании. Из-за фиктивных конкурсных процедур с аффилированными фирмами по завышенным ценам заключили два контракта на общую сумму больше 34 млн рублей.

Предположительно, ущерб превысил 9 млн руб., эти деньги участники сговора поделили между собой. Сообщалось, что руководители фирм заключили соглашения о сотрудничестве и дела в отношении них были выделены в отдельные производства. Одному из бизнесменов вынесли обвинительный приговор.

По данным Волга Ньюс, Дзансолову вменяют один эпизод мошенничества — речь идет о непосредственных операциях с деньгами при поставке в больницу им. Середавина. Он признает вину.

Как прокомментировал адвокат Дзансолова Тимофей Михеев, сторона защиты полагает, "что органы следствия поспешили квалифицировать действия подсудимых как мошенничество".

"Учитывая признание поставщиков Дроздова и Нурмамятова факта контроля отправки коммерческих преложений от сторонних организаций, то в данном случае скорее имело место ограничение конкуренции", — говорит Тимофей Михеев.

У остальных фигурантов по два эпизода мошенничества. Ошуркову вменили еще и злоупотребление должностными полномочиями. Он единственный из всех работает с адвокатом из Москвы.

Обвинительный приговор Бериеву и Телякову по другому делу ранее выносил суд Ленинского района Самары. Сейчас решение обжалуется, следующее заседание Самарский областной суд назначил на 3 октября.

Также Майрамукаеву уже вынесли приговор по делу о получении взятки. Суд решил, что в 2022 г. мужчина потребовал от директора ООО "ДМ-Групп" "откат" 15 млн руб. за заключение договоров на поставку медицинского оборудования на общую сумму более 147 млн рублей.

Недавно силовики также провели обыски в ГКУ "Самарафармация". Оперативные мероприятия были организованы в рамках возбужденного уголовного дела в отношении директора ООО "Фармаций Мед" Андрея Изюмского. Предполагается, что ему и другим лицам могут вменить статью об ограничении конкуренции и заключении контрактов с "нужными" поставщиками по невыгодным государству ценам.

Гид потребителя

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